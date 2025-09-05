Moninger plant neue Brauerei mit Rooftop-Bar – „Handwerker sind bereits Gewehr bei Fuß“

„Die Handwerker sind bereits Gewehr bei Fuß“, sagt Scheidtweiler. Die Bauanträge sind inzwischen bei der Stadt eingereicht. Nun wartet man noch auf die Rückmeldung – dann sollen die Bauarbeiten beginnen.
Scheidtweiler freue sich besonders über den neuen Ausblick der geplanten Rooftop-Bar – über Karlsruhe und den Schwarzwald. „Wir schweben dann über den Dingen“, schmunzelt sie.
Worum geht‘s?
Die neue Brauerei soll auf dem historischen Kornsilo gebaut werden. Die Geschäftsführerin hat dazu bereits Ende Januar die genauen Pläne vorgestellt.
Na da warten wir doch mal ab, was da wirklich kommt. Als Scheidweilers Moninger gekauft haben, haben Sie auch das Blaue vom Himmel verprochen. Ich erinnere mich an die Pläne des Baus einer Craftbrauerei und einer Lehrbrauerei auf dem Moningergelände. Und was ist daraus geworden? Nichts! Nur ca. 95% der Geländes und der Immobilien wurden an einen Großkonzern verschachert. Ein Schelm der dabei da denkt, dass es nur um die schnöde Geldvermehrerei geht.
Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.Registrieren sie sich
Sie haben ein Konto? Hier anmelden