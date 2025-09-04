Moninger plant neue Brauerei mit Rooftop-Bar – „Handwerker sind bereits Gewehr bei Fuß“

„Die Handwerker sind bereits Gewehr bei Fuß“, sagt Scheidtweiler. Die Bauanträge sind inzwischen bei der Stadt eingereicht. Nun wartet man noch auf die Rückmeldung – dann sollen die Bauarbeiten beginnen.

Dorothee Scheidtweiler, Geschäftsführerin von Hatz-Moninger. Foto: Thomas Riedel

Scheidtweiler freue sich besonders über den neuen Ausblick der geplanten Rooftop-Bar – über Karlsruhe und den Schwarzwald. „Wir schweben dann über den Dingen“, schmunzelt sie.

Worum geht‘s?

Die neue Brauerei soll auf dem historischen Kornsilo gebaut werden. Die Geschäftsführerin hat dazu bereits Ende Januar die genauen Pläne vorgestellt.