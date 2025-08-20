Logo ka-news.de
Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Karlsruhe
Icon Pfeil nach unten
Stadtgespräch
Icon Pfeil nach unten

Mit Handy am Steuer erwischt – Video von Busfahrer sorgt für Empörung

Stadtgespräch

Handy am Steuer – Video von Karlsruher Busfahrer sorgt für Empörung

87.000 Aufrufe und über 1.000 Likes – so der Stand am Mittwoch, 20. August, 9 Uhr. Das Video auf der Instagram-Seite karlsruher.memes zeigt einen Busfahrer, der während der Fahrt sein Handy benutzt. Der Vorfall sorgt nicht nur in den Kommentaren für Empörung – auch die Verkehrsbetriebe Karlsruhe (VBK) haben bereits reagiert.
Von Katharina Peifer
    • |
    • |
    • |
    (Symbolbild)
    (Symbolbild) Foto: Thomas Riedel

    Die Betreiber des Accounts betonten, dass sie lange überlegt hätten, ob sie das Video teilen sollen. Sie wollten vermeiden, jemanden öffentlich bloßzustellen. Da es aber um die Sicherheit vieler Menschen gehe, entschieden sie sich, das Material in zensierter Form zu posten, um Aufmerksamkeit für das Thema zu schaffen. Besonders kritisiert wurde, dass der Fahrer nicht nur sich selbst, sondern auch seine Fahrgäste gefährdete. Für den Account sei klar: „Schuld ist auch nicht das Verkehrsunternehmen, sondern allein der Fahrer.“

    Community zeigt sich weitgehend einig: Es ist ein „No-GO!“

    In den Kommentaren herrscht weitgehend Einigkeit: „So etwas geht nicht. Gibt genug Haltezeiten“, schreibt ein User. Ein anderer merkt an: „Und er fährt auch nicht gerade langsam oder stand an der Haltestelle. No-Go!“

    VBK reagiert zügig auf das Video

    Die Verkehrsbetriebe Karlsruhe (VBK) reagierten noch am selben Tag auf den Post. In einem Kommentar machten sie deutlich, dass sie den Vorfall sehr ernst nehmen. Sie betonten, dass die Benutzung von Smartphones am Steuer streng verboten sei. Das beauftragte Busunternehmen, das den Schienenersatzverkehr durchführt, werde über den Vorfall informiert. Gleichzeitig hoben die VBK hervor, dass die Sicherheit der Fahrgäste für sie höchste Priorität habe. Dazu gehöre auch, dass externe Unternehmen, die im Auftrag der VBK fahren, die geltenden Vorschriften einhalten.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden