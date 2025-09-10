Ehemaliger KSC-Spieler: Giuseppe Leo sackt Deal bei „Die Höhle der Löwen“ ein

2017 war Giuseppe Leo im blau-weißen Trikot noch für den Karlsruher SC im Einsatz. Inzwischen ist der ehemalige Profifußballer Gründer und Unternehmer.

KSC-Profi überzeugt mit Air Cube

Bei der VOX-Sendung „Die Höhle der Löwen“ präsentierte er am Montagabend, 8. September, seine Idee: den sogenannten Air Cube. Dieser soll in der Lage sein, üble Gerüche beim Toilettengang abzusaugen, bevor sie in die Luft gelangen können.

Leo‘s Auftritt ist ein voller Erfolg. Gleich mehrere Löwen sind an dem Air Cube interessiert. Am Ende steigt der Unternehmer Carsten Maschmeyer mit 200.000 Euro für 15 Prozent Firmenanteile in das Geschäft ein. Den Air Cube gibt es bereits online für aktuell 99,90 Euro zu kaufen.