Gehts noch Karlsruhe - Kulturring warnt vor Kürzungen der Stadt

Oberbürgermeister Mentrup sagte im Rahmen der Pressekonferenz zum Haushaltsplan 2026/2027: „Diese Kürzungen werden an der Kultur nicht spurlos vorübergehen.“

„Das ist ein kultureller Notstand!“

Konkreter wird der Kulturring e.V., er schreibt: „Zehn Einrichtungen könnten durch Kürzungen verschwinden – das ist ein kultureller Notstand!“ Bei 400.000 Besuchern, die der Verein laut eigenen Angaben anziehe, liege die städtische Förderung bei 3,8 Prozent des Kulturetats. In Zahlen: Der Etat beträgt insgesamt 63,1 Millionen - 3,8 Prozent entsprechen dabei 1,6 Millionen.

Etwa 90 Prozent der Fördermittel laufen laut Verein in die drei Großinstitutionen: Staatstheater, ZKM und VHS.

„Ein unbezahlbarer Verlust für die Gesellschaft“

Laut dem Kulturring sollen nun aufgrund der Einsparungen von den 1,6 Millionen Euro Förderung 10 Prozent gekürzt werden. Sprich: 160.000 Euro weniger. Das bedeute das Aus für mindestens acht Einrichtungen, die einen unschätzbaren Beitrag zur Vielfalt, Demokratie und Attraktivität Karlsruhes leisten. „Ein unbezahlbarer Verlust für die Gesellschaft“, heißt es auf der Website des Vereins.

Kulturring fordert Kürzungen zu streichen und Förderungen nahezu zu verdoppeln

Der Kulturring fordert nun die Streichung der geplanten Kürzungen und verlangt, die Förderung um 1,3 Millionen Euro zu erhöhen. Dazu hat der Verein eine Petition gestartet. Diese kann über folgende Website digital unterstützt werden: change.org/gehtsnochkarlsruhe.

Zudem hat der Verein dazu einen neuen Podcast ins Leben gerufen: „Geht‘s noch, Karlsruhe? Der Kulturring Podcast über das, was bleibt – und was verloren geht, wenn die Kultur weggekürzt wird“

Darin kommen Kultureinrichtungen und -initiativen, sowie Künstler und Kulturschaffende des Vereins zu Wort. Sie erklären, was der Wegfall von Kultureinrichtungen in Karlsruhe für sie und ihre Arbeit bedeutet. Wie sie das kulturelle Leben prägen und welche gesellschaftliche Funktion sie übernehmen – und was auf dem Spiel steht, wenn sie durch Haushaltskürzungen unter Druck geraten.