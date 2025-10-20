Logo ka-news.de
Kita Sparkurs: Eltern in Karlsruhe starten digitalen Protest

Karlsruhe

Karlsruhe demonstriert digital: Familien gegen Kita-Sparpolitik

Jetzt schlägt es 13 - das finden viele Familien in Karlsruhe. Am Dienstag entscheidet der Gemeinderat über den stufenweisen Wegfall des Kita-Zuschusses. Im Internet protestieren zahlreiche Eltern dagegen.
Von Katharina Peifer
    • |
    • |
    • |
    Kita-Demo auf dem Friedrichsplatz am 27. Mai 2025.
    Kita-Demo auf dem Friedrichsplatz am 27. Mai 2025. Foto: Paul Needham

    Familien und Unterstützende sind aufgerufen, ein Foto unter dem #Jetztschlaegtes13 von sich zu posten – den Rücken zur Kamera, ob allein, mit Kindern oder Freunden. Das gemeinsame Signal: „Wir wenden uns ab – von einer Politik, die unsere Zukunft gefährdet.“

    Die Kritik wendet sich gegen die Sparpläne der Stadt Karlsruhe. Stufenweise sollen die Kita-Zuschüsse in den kommenden Jahren reduziert werden. Der Gemeinderat entscheidet darüber am Dienstag, 21. Oktober.

    Teilnehmende soll zudem den GKK auf Instagram unter @gesamtelternbeirat_ka_kita taggen. Wer kein Instagram nutzt, kann sein Foto per E-Mail an den GKK senden, unter: vorstand@g-k-k.org. Alle eingesendeten Bilder werden anonymisiert und mit Wahrung des Datenschutzes in den Stories des GKK veröffentlicht.

    Mit der Aktion #Jetztschlaegts13 startete der Gesamtelternbeirat Karlsruher Kindertageseinrichtungen (GKK) eine digitale Protestkampagne. Die Aktion läuft von Sonntag, 19. Oktober, 13 Uhr, bis Montag, 20. Oktober, 13 Uhr.

