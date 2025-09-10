Logo ka-news.de
Karlsruhe verlängert Verbot von Straßenprostitution bis September 2026

Karlsruhe

Nein zu Straßenprostitution - Karlsruhe verlängert Verbot bis 2026

Die Stadt Karlsruhe verlängert das Verbot von Straßenprostitution für das gesamte Stadtgebiet um ein weiteres Jahr. Das im März erlassene Verbot bleibt damit bis 21. September 2026 bestehen.
Von Pressemitteilung und Franziska Gebhard
    (Symbolbild)
    (Symbolbild) Foto: Thomas Riedel

    Das gab die Stadt in einer Pressemitteilung vom 10. September bekannt. Das Verbot wäre eigentlich am Sonntag, 21. September, ausgelaufen. Es diene dem Schutz von Prostituierten. Das Ziel sei weiterhin, dass betroffene Personen Zugang zu Beratung, Schutz und Unterstützungsangeboten erhalten. Die Polizei und der kommunale Ordnungsdienst werde konsequent kontrollieren, dass das Verbot eingehalten wird.

    Worum gehts?

    Das Verbot wurde im März diesen Jahres erlassen. Hintergrund waren die sieben Haftbefehle gegen Verdächtige aus Karlsruhe und Rastatt wegen Menschenhandels und Zwangsprostitution.

