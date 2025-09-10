Nein zu Straßenprostitution - Karlsruhe verlängert Verbot bis 2026

Das gab die Stadt in einer Pressemitteilung vom 10. September bekannt. Das Verbot wäre eigentlich am Sonntag, 21. September, ausgelaufen. Es diene dem Schutz von Prostituierten. Das Ziel sei weiterhin, dass betroffene Personen Zugang zu Beratung, Schutz und Unterstützungsangeboten erhalten. Die Polizei und der kommunale Ordnungsdienst werde konsequent kontrollieren, dass das Verbot eingehalten wird.

Worum gehts?

Das Verbot wurde im März diesen Jahres erlassen. Hintergrund waren die sieben Haftbefehle gegen Verdächtige aus Karlsruhe und Rastatt wegen Menschenhandels und Zwangsprostitution.