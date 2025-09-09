Logo ka-news.de
Ex-KSC Profi Giuseppe Leo überzeugt mit seiner Erfindung bei „Die Höhle der Löwen“

Karlsruhe

Ehemaliger KSC-Spieler: Giuseppe Leo sackt Deal bei „Die Höhle der Löwen“ ein

Einige kennen ihn sicherlich noch aus seiner Zeit beim Karlsruher SC: Giuseppe Leo. Der ehemalige Fußball-Profi ist nun Gründer und Unternehmer. Mit seiner Erfindung konnte er bei „Die Höhle der Löwen“ überzeugen.
Von Franziska Gebhard
    • |
    • |
    • |
    Giuseppe Leo in seiner Zeit beim KSC.
    Giuseppe Leo in seiner Zeit beim KSC. Foto: Carmele | TMC-Fotografie

    2017 war Giuseppe Leo im blau-weißen Trikot noch für den Karlsruher SC im Einsatz. Inzwischen ist der ehemalige Profifußballer Gründer und Unternehmer. Bei der VOX-Sendung „Die Höhle der Löwen“ präsentierte er am Montagabend seine Erfindung: den sogenannten Air Cube. Dieser soll in der Lage sein, üble Gerüche beim Toilettengang abzusaugen, bevor sie in die Luft gelangen können.

    Sein Auftritt ist ein voller Erfolg. Gleich mehrere Löwen sind an dem Air Cube interessiert. Am Ende steigt der Unternehmer Carsten Maschmeyer mit 200.000 Euro für 15 Prozent Firmenanteile in das Geschäft ein. Den Air Cube gibt es bereits online für aktuell 99,90 Euro zu kaufen.

