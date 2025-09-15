Karlsruhe freut sich über „rotes Pferd“: Schlagerlegende Markus Becker begeistert Kerwe-Besucher

Besucher der Mühlburger Kerwe bekamen am Sonntag, 14. September, richtig etwas geboten: Partyschlager-Legende Markus Becker gab sich die Ehre. Tatsächlich war Becker nicht das einzige bekannte Gesicht in Mühlburg. Erst am Tag zuvor begeisterten Schlagersänger Olaf der Flipper und seine Tochter Pia die Kerwe-Besucher.

Auf der Mühlburger Kerwe 2025 spielte Partyschlager-Legende Markus Becker ("Das rote Pferd") für das Familienfest seine besten Hits. Foto: Thomas Riedel

Kinder freuen sich über „rotes Pferd“

Becker hat viele Party-Hits und ist eine feste Große auf dem „Ballermann“. Für die Mühlburger Kerwe flog er extra einen Tag nach Karlsruhe. „Bei den Badenern ist es einfach immer schön“, sagt der gebürtige Pfälzer im Gespräch mit ka-news.

Auf der Mühlburger Kerwe 2025 spielte Partyschlager-Legende Markus Becker ("Das rote Pferd") für das Familienfest seine besten Hits. Foto: Thomas Riedel

Die Kleinsten freut es: mit seinem Hit „Das rote Pferd“ begeistert Becker, der Mann mit dem roten Hut zum Markenzeichen, immer wieder Kinder aller Altersgruppen – so auch bei der Kinder- und Familienfeier der diesjährigen Kerwe.

Partyschlager-Legende Markus Becker und Festwirt Andreas Ludwig. Foto: Thomas Riedel

Prominente Besucher auf der Kerwe

Auch viele Erwachsene waren begeistert und feierten kräftig mit. Prominente Besucher wurden indes auch gesichtet: KSC-Spieler Marcel Franke, Fabian Schleusener und Sebastian Jung machten sich nach ihrem Sieg über Nürnberg einen entspannten Nachmittag.

KSC-Abwehrboss Marcel Franke und Festwirt Andreas Ludwig. Foto: Thomas Riedel

Für seine erwachsenen Fans oder „größeren Kinder“, wie Becker sagt, hat er einen ganz neuen Song rausgebracht: „Ciro mach Amore mit mir“. „Ich glaube, auf Mallorca kommt der jetzt so richtig gut an“, so Becker.

Auf der Mühlburger Kerwe 2025 spielte Partyschlager-Legende Markus Becker ("Das rote Pferd") für das Familienfest seine besten Hits. Foto: Thomas Riedel

Auf der Mühlburger Kerwe 2025 spielte Partyschlager-Legende Markus Becker ("Das rote Pferd") für das Familienfest seine besten Hits. Foto: Thomas Riedel

Auf der Mühlburger Kerwe 2025 spielte Partyschlager-Legende Markus Becker ("Das rote Pferd") für das Familienfest seine besten Hits. Foto: Thomas Riedel

Auf der Mühlburger Kerwe 2025 spielte Partyschlager-Legende Markus Becker ("Das rote Pferd") für das Familienfest seine besten Hits. Foto: Thomas Riedel

Auf der Mühlburger Kerwe 2025 spielte Partyschlager-Legende Markus Becker ("Das rote Pferd") für das Familienfest seine besten Hits. Foto: Thomas Riedel