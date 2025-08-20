Logo ka-news.de
Karlsruhe
Nach Messerangriff in Eggenstein-Leopoldshafen: 19-jähriger Täter in Klinik

Polizeibericht aus Eggenstein-Leopoldshafen

19-Jähriger nach Messerangriff in Klinik eingewiesen

Ein 19-Jähriger verletzte einen Sicherheitsmitarbeiter in Eggenstein-Leopoldshafen. Der Mann wurde in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht.
Von Redaktion ka-news.de
    Messerangriff in Eggenstein-Leopoldshafen: Ein 19-Jähriger hat einen Mann mit Messer angegriffen und schwer verletzt.
    Am Dienstagmittag ereignete sich in einer Gemeinschaftsunterkunft in Eggenstein-Leopoldshafen ein schwerwiegender Vorfall. Nach Angaben der Polizei geriet ein 19-jähriger Bewohner der Unterkunft in einen psychischen Ausnahmezustand.

    Polizeieinsatz in Eggenstein-Leopoldshafen am 19. August 2025.
    Er griff mit einem spitzen Gegenstand an und verletzte dabei einen 26-jährigen Sicherheitsdienstmitarbeiter am Kopf. Der alarmierte Rettungsdienst brachte den verletzten Mann mit Prellungen und Schnittverletzungen ins Krankenhaus.

    Geschehen in Eggenstein-Leopoldshafen

    Der Angreifer, ein junger Gambier, war in der Vergangenheit bereits mehrfach psychisch auffällig geworden. Aufgrund dieses Vorfalls erließ ein Richter am Amtsgericht Karlsruhe am Mittwoch einen Unterbringungsbefehl. Nun ist der 19-Jährige in einer psychiatrischen Einrichtung in Obhut.

    Polizeieinsatz in Eggenstein-Leopoldshafen am 19. August 2025. 19-Jähriger sticht auf Mitbewohner ein.
    Die Ermittlungen zu den genauen Umständen des Vorfalls dauern an. Polizei und Staatsanwaltschaft Karlsruhe arbeiten eng zusammen, um den Vorfall aufzuklären. Weitere Informationen werden gegebenenfalls nach Abschluss der Ermittlungen bekanntgegeben.

    Quelle: Polizeipräsidium Karlsruhe / ots. Hinweis: Diese Meldung wurde unterstützt von KI erstellt.

