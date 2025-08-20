19-Jähriger nach Messerangriff in Klinik eingewiesen

Am Dienstagmittag ereignete sich in einer Gemeinschaftsunterkunft in Eggenstein-Leopoldshafen ein schwerwiegender Vorfall. Nach Angaben der Polizei geriet ein 19-jähriger Bewohner der Unterkunft in einen psychischen Ausnahmezustand.

Icon vergrößern Polizeieinsatz in Eggenstein-Leopoldshafen am 19. August 2025. Foto: Thomas Riedel Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Polizeieinsatz in Eggenstein-Leopoldshafen am 19. August 2025. Foto: Thomas Riedel

Er griff mit einem spitzen Gegenstand an und verletzte dabei einen 26-jährigen Sicherheitsdienstmitarbeiter am Kopf. Der alarmierte Rettungsdienst brachte den verletzten Mann mit Prellungen und Schnittverletzungen ins Krankenhaus.

Geschehen in Eggenstein-Leopoldshafen

Der Angreifer, ein junger Gambier, war in der Vergangenheit bereits mehrfach psychisch auffällig geworden. Aufgrund dieses Vorfalls erließ ein Richter am Amtsgericht Karlsruhe am Mittwoch einen Unterbringungsbefehl. Nun ist der 19-Jährige in einer psychiatrischen Einrichtung in Obhut.

Icon vergrößern Polizeieinsatz in Eggenstein-Leopoldshafen am 19. August 2025. 19-Jähriger sticht auf Mitbewohner ein. Foto: Thomas Riedel Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Polizeieinsatz in Eggenstein-Leopoldshafen am 19. August 2025. 19-Jähriger sticht auf Mitbewohner ein. Foto: Thomas Riedel

Die Ermittlungen zu den genauen Umständen des Vorfalls dauern an. Polizei und Staatsanwaltschaft Karlsruhe arbeiten eng zusammen, um den Vorfall aufzuklären. Weitere Informationen werden gegebenenfalls nach Abschluss der Ermittlungen bekanntgegeben.

Quelle: Polizeipräsidium Karlsruhe / ots. Hinweis: Diese Meldung wurde unterstützt von KI erstellt.