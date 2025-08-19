Polizei Großeinsatz in Eggenstein-Leopoldshafen: 19-Jähriger sticht auf Mitbewohner ein

Nach Angaben der Polizei ereignete sich der Vorfall in der Straße "Am Schröcker Tor". Der Tatverdächtige stach gegen 13.20 Uhr mit einem spitzen Gegenstand auf das Opfer ein. Die Hintergründe der Tat sind derzeit unklar. Nach dem Angriff verhielt sich der 19-Jährige auffällig und schrie lautstark von einem Vordach des Gebäudes. Polizeistreifen überzeugten ihn, das Vordach zu verlassen und nahmen ihn widerstandslos fest.

Täter im psychischen Ausnahmezustand?

Der verletzte Mitbewohner wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Sein Zustand ist ernst. Die Polizei ermittelt weiter, um den genauen Tathergang und das Motiv zu klären. Die Ermittler bitten um Hinweise von Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben.

Polizeieinsatz in Eggenstein-Leopoldshafen am 19. August 2025. 19-Jähriger sticht auf Mitbewohner ein. Foto: Thomas Riedel

Der mutmaßliche Täter befindet sich in Polizeigewahrsam. Ob er an einer psychischen Erkrankung leidet, wird untersucht. Die Ermittlungen dauern an, und weitere Befragungen werden durchgeführt. Eine gerichtliche Verhandlung steht noch aus.

Quelle: Polizeipräsidium Karlsruhe / ots. Hinweis: Diese Meldung wurde unterstützt von KI erstellt.