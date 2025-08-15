Baden ohne Eintritt – KVV lädt heute Fahrgäste in Karlsruher Freibäder ein

Der Karlsruher Verkehrsverbund (KVV) lädt seine Fahrgäste auch in diesem Jahr zu einem Badetag ein. Am Freitag, 15. August, können KVV-Kunden mit ihrer ÖPNV-Fahrkarte kostenlos vier Freibäder in Karlsruhe besuchen. Der Badetag findet in Kooperation mit den Karlsruher Bädern statt. Bereits am 17. Juli fand ein solcher Badetag statt

Gäste müssen am Eingang des jeweiligen Freibades beim KVV-Infopersonal eine tagesaktuelle Fahrkarte des KVV vorzeigen ─ egal, ob Einzelfahrschein oder Abo-Ticket, ob aus dem Fahrkarten-Automaten oder auf dem Smartphone. Wichtig ist nur, dass die Fahrkarte am 15. August im KVV gültig ist.

Die Aktion gilt in folgenden Freibädern

Turmbergbad (geöffnet von 9 bis 20 Uhr)

Sonnenbad (geöffnet von 9 bis 22 Uhr)

Rheinstrandbad Rappenwört (geöffnet von 10 bis 20 Uhr)

Freibad Rüppurr (geöffnet von 7 bis 20 Uhr)