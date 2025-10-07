VBK bieten Shuttle-Service zur Messe Karlsruhe

Die Messe Karlsruhe wird von Donnerstag, 9. Oktober, bis Samstag, 11. Oktober, zum Treffpunkt der Bau- und Kreislaufwirtschaft. Die Messen RecyclingAKTIV und TiefbauLIVE (RATL) konzentrieren sich ganz auf Maschinen für Tief- und Straßenbau, GaLaBau, Abbruch und Recycling. Dort können die Besucher Technik in Aktion erleben.
Für die Besucher bieten die Verkehrsbetriebe Karlsruhe (VBK) einen Shuttle-Service zwischen dem Karlsruher Hauptbahnhof und dem Messe-Areal in Rheinstetten an. Für die Fahrt mit dem Messe-Express wird kein Fahrschein benötigt.
Zeiten der Shuttle-Busse
- Ab Hauptbahnhof Karlsruhe (Vorplatz) an den Messetagen von 08.10 Uhr bis 17.10 Uhr alle 60 Minuten (samstags bis 16.10 Uhr)
- Ab Messe Karlsruhe (Haupteingang) an den Messetagen von 08.30 Uhr bis 17.30 Uhr alle 60 Minuten (samstags bis 16:30 Uhr)
