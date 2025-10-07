Logo ka-news.de
Karlsruher Messen: VBK bieten kostenlosen Shuttle-Service

Karlsruhe

VBK bieten Shuttle-Service zur Messe Karlsruhe

Für die Karlsruher Messen der Bau- und Kreislaufwirtschaft bieten die VBK einen kostenlosen Shuttle-Service an.
Von Yannick Antritter
    Die Messe Karlsruhe wird von Donnerstag, 9. Oktober, bis Samstag, 11. Oktober, zum Treffpunkt der Bau- und Kreislaufwirtschaft. Die Messen RecyclingAKTIV und TiefbauLIVE (RATL) konzentrieren sich ganz auf Maschinen für Tief- und Straßenbau, GaLaBau, Abbruch und Recycling. Dort können die Besucher Technik in Aktion erleben.

    Für die Besucher bieten die Verkehrsbetriebe Karlsruhe (VBK) einen Shuttle-Service zwischen dem Karlsruher Hauptbahnhof und dem Messe-Areal in Rheinstetten an. Für die Fahrt mit dem Messe-Express wird kein Fahrschein benötigt.

    Zeiten der Shuttle-Busse

    • Ab Hauptbahnhof Karlsruhe (Vorplatz) an den Messetagen von 08.10 Uhr bis 17.10 Uhr alle 60 Minuten (samstags bis 16.10 Uhr)
    • Ab Messe Karlsruhe (Haupteingang) an den Messetagen von 08.30 Uhr bis 17.30 Uhr alle 60 Minuten (samstags bis 16:30 Uhr)
