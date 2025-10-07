VBK bieten Shuttle-Service zur Messe Karlsruhe

Die Messe Karlsruhe wird von Donnerstag, 9. Oktober, bis Samstag, 11. Oktober, zum Treffpunkt der Bau- und Kreislaufwirtschaft. Die Messen RecyclingAKTIV und TiefbauLIVE (RATL) konzentrieren sich ganz auf Maschinen für Tief- und Straßenbau, GaLaBau, Abbruch und Recycling. Dort können die Besucher Technik in Aktion erleben.

Für die Besucher bieten die Verkehrsbetriebe Karlsruhe (VBK) einen Shuttle-Service zwischen dem Karlsruher Hauptbahnhof und dem Messe-Areal in Rheinstetten an. Für die Fahrt mit dem Messe-Express wird kein Fahrschein benötigt.

Zeiten der Shuttle-Busse

Ab Hauptbahnhof Karlsruhe (Vorplatz) an den Messetagen von 08.10 Uhr bis 17.10 Uhr alle 60 Minuten (samstags bis 16.10 Uhr)

Ab Messe Karlsruhe (Haupteingang) an den Messetagen von 08.30 Uhr bis 17.30 Uhr alle 60 Minuten (samstags bis 16:30 Uhr)