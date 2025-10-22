Südwest-Derby in Karlsruhe: Nach Fan-Krawallen rollt die Ermittlungswelle

Nach Angaben der Polizei kam es am Samstag, 18. Oktober 2025, kurz nach Spielende zu Ausschreitungen im Stadion. Teile der Fangruppierungen des KSC und des 1. FCK gerieten in den Blöcken NO und O1 aneinander. Mehrere Personen erlitten teils erhebliche Verletzungen.

Ermittlungen in Karlsruhe: Hinweisportal des LKA freigeschaltet

Das Aufeinandertreffen erfolgte gegen 15.15 Uhr. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise in Form von Bild- und Videoaufnahmen. Gesucht sind Aufzeichnungen aus dem Stadion von 15 Minuten vor bis 15 Minuten nach dem Vorfall.



Uploads sind über das Hinweisportal des Landeskriminalamts Baden-Württemberg möglich. Das Portal ist unter https://bw.hinweisportal.de/ erreichbar. Die Ermittlungsgruppe O-NO führt die weiteren Ermittlungen.

Quelle: Polizeipräsidium Karlsruhe Hinweis: Diese Meldung wurde unterstützt von KI erstellt.