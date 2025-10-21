Ausschreitungen nach KSC–FCK–Derby: Zwei Ordner schwer verletzt

Nach Angaben der Polizei kam es nach Abpfiff des Zweitliga-Derbys zwischen dem Karlsruher SC und dem 1. FC Kaiserslautern im Stadion zu Ausschreitungen. Teile rivalisierender Fangruppen trafen dabei aufeinander.

Ermittlungsgruppe Ost-Nordost (EG O-NO)

Einsatzkräfte registrierten Straftaten wie Sachbeschädigungen, Körperverletzungen und tätliche Angriffe auf Polizeibeamte. Zur Aufklärung richtete das Polizeirevier Karlsruhe-Marktplatz die Ermittlungsgruppe Ost-Nordost (EG O-NO) ein.

Zwei Kräfte des Ordnungsdienstes erlitten schwere Verletzungen. Drei weitere Mitarbeiter des Ordnungsdienstes und ein Polizeibeamter erlitten leichte Verletzungen.

Polizei wertet Videoaufzeichnungen aus

Der Polizei liegen bislang keine Meldungen über verletzte Fans vor. Die Höhe des Sachschadens ist noch unklar und bleibt Gegenstand der Ermittlungen. Die Auswertung der Videoaufzeichnungen dauert an.

Quelle: Polizeipräsidium Karlsruhe Hinweis: Diese Meldung wurde unterstützt von KI erstellt.