Nach Fankrawallen beim Derby: Polizei richtet Ermittlungsgruppe ein

Polizeibericht aus Karlsruhe

Ausschreitungen nach KSC–FCK–Derby: Zwei Ordner schwer verletzt

Nach dem Zweitliga-Derby in Karlsruhe kam es zu Ausschreitungen. Zwei Ordner wurden schwer verletzt, die Polizei richtete eine Ermittlungsgruppe ein.
    KSC verliert gegen den FCK im Derby am 18. Oktober 2025
    KSC verliert gegen den FCK im Derby am 18. Oktober 2025 Foto: Michaela Anderer

    Nach Angaben der Polizei kam es nach Abpfiff des Zweitliga-Derbys zwischen dem Karlsruher SC und dem 1. FC Kaiserslautern im Stadion zu Ausschreitungen. Teile rivalisierender Fangruppen trafen dabei aufeinander.

    Ermittlungsgruppe Ost-Nordost (EG O-NO)

    Einsatzkräfte registrierten Straftaten wie Sachbeschädigungen, Körperverletzungen und tätliche Angriffe auf Polizeibeamte. Zur Aufklärung richtete das Polizeirevier Karlsruhe-Marktplatz die Ermittlungsgruppe Ost-Nordost (EG O-NO) ein.

    Zwei Kräfte des Ordnungsdienstes erlitten schwere Verletzungen. Drei weitere Mitarbeiter des Ordnungsdienstes und ein Polizeibeamter erlitten leichte Verletzungen.

    Polizei wertet Videoaufzeichnungen aus

    Der Polizei liegen bislang keine Meldungen über verletzte Fans vor. Die Höhe des Sachschadens ist noch unklar und bleibt Gegenstand der Ermittlungen. Die Auswertung der Videoaufzeichnungen dauert an.

    Quelle: Polizeipräsidium Karlsruhe Hinweis: Diese Meldung wurde unterstützt von KI erstellt.

