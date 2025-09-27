Logo ka-news.de
Karlsruhe: Das sagt die Feuerwehr zum Brand-Marathon

Karlsruhe

„Ein äußerst ungewöhnlicher Tag“ - Feuerwehr Karlsruhe nach Einsatz-Marathon

Mehrere Einsätze in kurzer Zeit hielten die Feuerwehr am Mittwoch, 24. September, auf Trab – sogar dienstfreie Kräfte wurden eingesetzt.
Von Franziska Gebhard
    Großbrand einer Gärtnerei in Hagsfeld am Mittwoch, 24. September.
    Großbrand einer Gärtnerei in Hagsfeld am Mittwoch, 24. September. Foto: Thomas Riedel

    Die Feuerwehr Karlsruhe war am Mittwoch, 24. September, stark gefordert. Innerhalb von zwei Stunden wurden sie zu fünf Einsätzen alarmiert. Neben den Kräften der Berufsfeuerwehr rückten die Abteilungen der Freiwilligen Feuerwehr Karlsruhe aus Durlach, Hagsfeld, Bulach, Knielingen und Neureut aus. Auch dienstfreie Kräfte der Berufsfeuerwehr wurden hinzugezogen. Das gab die Feuerwehr in einer Pressemitteilung vom 24. September bekannt.

    „Es war ein äußerst ungewöhnlicher Tag“

    Feuerwehreinsatz in Karlsruhe am Mittwoch, 24. September, in der Innenstadt-Ost.
    Feuerwehreinsatz in Karlsruhe am Mittwoch, 24. September, in der Innenstadt-Ost. Foto: Thomas Riedel

    „Es war ein äußerst ungewöhnlicher Tag“, sagt Dr. Michaela Hofmann, Abteilungsleiterin und Pressesprecherin der Feuerwehr, gegenüber ka-news. Eine solche Häufung an aufeinanderfolgenden Einsätzen sei selten. Erst am Abend kehrte wieder Normalbetrieb bei der Feuerwehr Karlsruhe ein.

