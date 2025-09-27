„Ein äußerst ungewöhnlicher Tag“ - Feuerwehr Karlsruhe nach Einsatz-Marathon

Die Feuerwehr Karlsruhe war am Mittwoch, 24. September, stark gefordert. Innerhalb von zwei Stunden wurden sie zu fünf Einsätzen alarmiert. Neben den Kräften der Berufsfeuerwehr rückten die Abteilungen der Freiwilligen Feuerwehr Karlsruhe aus Durlach, Hagsfeld, Bulach, Knielingen und Neureut aus. Auch dienstfreie Kräfte der Berufsfeuerwehr wurden hinzugezogen. Das gab die Feuerwehr in einer Pressemitteilung vom 24. September bekannt.

„Es war ein äußerst ungewöhnlicher Tag“

Feuerwehreinsatz in Karlsruhe am Mittwoch, 24. September, in der Innenstadt-Ost. Foto: Thomas Riedel

„Es war ein äußerst ungewöhnlicher Tag“, sagt Dr. Michaela Hofmann, Abteilungsleiterin und Pressesprecherin der Feuerwehr, gegenüber ka-news. Eine solche Häufung an aufeinanderfolgenden Einsätzen sei selten. Erst am Abend kehrte wieder Normalbetrieb bei der Feuerwehr Karlsruhe ein.