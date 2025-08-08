Zwei Demos, ein Ort: Nahost-Konflikt spaltet Karlsruher Friedrichsplatz

Am kommenden Samstag, 9. August, finden in der Karlsruher Innenstadt zwei Versammlungen statt – mit unterschiedlichen politischen Botschaften: einem pro-palästinensischen und einem pro-israelischen Protest.

Die Stadt rechnet mit mehreren Hundert Teilnehmenden und bereitet sich gemeinsam mit der Polizei auf einen geordneten Ablauf vor, erklärte ein Pressesprecher auf ka-news-Anfrage.

Welche Demos sind angemeldet? Wie lauten die Namen?

Auf dem Friedrichsplatz wurden zwei Demonstrationen, jeweils von einer Privatperson, angemeldet. Die erste Demonstration trägt den Titel „Freiheit für Palästina! Stoppt den Genozid!“

Eine Gegendemo unter dem Titel „Freiheit für alle Geiseln! Stoppt den Terror der Hamas!“ wurde ebenfalls bei der Stadt angemeldet.

Um wie viel Uhr starten die Demos auf dem Friedrichsplatz?

Die Demo „Freiheit für Palästina“ startet am Samstag, um 14 Uhr. Die Demo „Freiheit für alle Geiseln!“ beginnt bereits um 13.45 Uhr.

Demos am Samstag: Wie viele Teilnehmer werden erwartet?

Für die Demo „Freiheit für Palästina!“ werden etwa 300 Teilnehmende erwartet, für „Freiheit für alle Geiseln – Stoppt den Terror der Hamas“ etwa 15.

Icon vergrößern Palästina-Demo in Karlsruhe im Jahr 2023 (Symbolbild). Foto: Thomas Riedel Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Palästina-Demo in Karlsruhe im Jahr 2023 (Symbolbild). Foto: Thomas Riedel

Was planen die Veranstalter?

Bei „Freiheit für Palästina!“ sind Redebeiträge, Musik und ein Aufzug durch die Innenstadt vorgesehen. Bei der kleineren Versammlung „Freiheit für alle Geiseln“ stehen Redebeiträge und Musikbeiträge auf dem Programm.

„Freiheit für Palästina“: Strecke Demonstrationszug

Die Demo-Route von „Freiheit für Palästina“ führt unter anderem über die Lammstraße, den Marktplatz, den Kronenplatz zurück zum Friedrichsplatz.

Wie bereiten sich Stadt und Polizei auf die Demos vor?

Die Stadt liegen aktuell keine Hinweise auf mögliche Störungen vor. Um Konflikten dennoch vorzubeugen, fanden zuvor Kooperationsgespräche mit den Anmeldenden und der Polizei statt.

Icon vergrößern Friedrichsplatz (Symbolbild) Foto: Thomas Riedel Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Friedrichsplatz (Symbolbild) Foto: Thomas Riedel

Zudem werden die beiden Versammlungen räumlich voneinander getrennt. Bedeutet: Jede Demo wird eine Fläche des Platzes zugewiesen. Details zur Aufteilung nannte die Stadt bisher nicht.