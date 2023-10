Wer am Freitagabend den Marktplatz in Karlsruhe passiert, wird auf rund 300 Menschen treffen die sich für das Volk der Palästiner im aktuellen Krieg in Israel aussprechen.

Laut einem Bericht der "Badischen Neusten Nachrichten" (BNN) wurde die Demo von einer Privatperson und rund 300 Teilnehmern angemeldet. Sie soll zwischen 17 Uhr und 19 Uhr stattfinden.