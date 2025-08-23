Logo ka-news.de
Traditionslokal aus Karlsruhe zieht weiter: Das „Hasen“ hat eine neue Bleibe!

Gastro und Handel

Neue Location gefunden! Karlsruher Restaurant „Hasen“ startet neues Kapitel

Mehr Parkplätze, bessere Anbindung: Das Restaurant „Hasen“ aus der Karlsruher Oststadt hat eine neue Heimat gefunden.
Von Verena Müller-Witt
|
    • |
    • |
    • |
    Das Restaurant „Hasen“ zieht von der Oststadt nach Hagsfeld.
    Das Restaurant „Hasen“ zieht von der Oststadt nach Hagsfeld. Foto: Thomas Riedel

    Nach 15 Jahren muss Thomas Winkler, Inhaber des Restaurants „Hasen“ in der Karlsruher Oststadt, seine bekannten Räumlichkeiten verlassen. Doch nun gibt es gute Nachrichten!

    Hasen zieht in die Hagsfelder Stuben

    Ursprünglich war unklar, ob und wo das Restaurant weitergeführt werden kann, da die Pachtpreise in Karlsruhe sehr hoch sind. Das teilte der Inhaber im Gespräch mit ka-news im April 2024 mit.

    Winkler im Gespräch mit ka-news im April 2025.
    Winkler im Gespräch mit ka-news im April 2025. Foto: Thomas Riedel

    Nun steht jedoch fest: Der „Hasen“ zieht in die Hagsfelder Stuben um. Das gab Winkler auf der Webseite des Restaurants bekannt.

    Der neue Standort biete, so der Inhaber, mehrere Vorteile: genügend Parkplätze, eine gute Anbindung an die Straßenbahn und die Nähe zum bisherigen Restaurant.

    Wann öffnet das Restaurant „Hasen“ in der neuen Location?

    Nach dem letzten Öffnungstag in der Oststadt am 30. August 2025, stehen Umzug und Umbauarbeiten auf dem Programm. Die Neueröffnung in Hagsfeld sei für Anfang Oktober 2025 geplant.

    Diskutieren Sie mit
    1 Kommentar
    Max Reger

    Schön, dass wiedereröffnet wird. Es ist immer ein Genuss hier zu essen. Bin gespannt, ob die Einrichtung wieder so ansprechend ist. Ich freue mich.

