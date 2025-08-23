Neue Location gefunden! Karlsruher Restaurant „Hasen“ startet neues Kapitel

Nach 15 Jahren muss Thomas Winkler, Inhaber des Restaurants „Hasen“ in der Karlsruher Oststadt, seine bekannten Räumlichkeiten verlassen. Doch nun gibt es gute Nachrichten!

Hasen zieht in die Hagsfelder Stuben

Ursprünglich war unklar, ob und wo das Restaurant weitergeführt werden kann, da die Pachtpreise in Karlsruhe sehr hoch sind. Das teilte der Inhaber im Gespräch mit ka-news im April 2024 mit.

Icon vergrößern Winkler im Gespräch mit ka-news im April 2025. Foto: Thomas Riedel Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Winkler im Gespräch mit ka-news im April 2025. Foto: Thomas Riedel

Nun steht jedoch fest: Der „Hasen“ zieht in die Hagsfelder Stuben um. Das gab Winkler auf der Webseite des Restaurants bekannt.

Der neue Standort biete, so der Inhaber, mehrere Vorteile: genügend Parkplätze, eine gute Anbindung an die Straßenbahn und die Nähe zum bisherigen Restaurant.

Wann öffnet das Restaurant „Hasen“ in der neuen Location?

Nach dem letzten Öffnungstag in der Oststadt am 30. August 2025, stehen Umzug und Umbauarbeiten auf dem Programm. Die Neueröffnung in Hagsfeld sei für Anfang Oktober 2025 geplant.