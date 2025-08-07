Logo ka-news.de
Neues Themenhotel in Karlsruhe: Hier gehst du mit deinen Filmhelden ins Bett!

Freizeit und Veranstaltungen

Popcorn am Empfang, Filmmusik im Zimmer: Neues Kino-Hotel soll Europaplatz beleben

Eine Nacht im Kino – welches Kind träumt nicht davon. Karlsruhe macht es möglich, zumindest fast: Ab dem 1. August können Filmfans über dem Kino am Europaplatz übernachten. Eröffnet wird hier das neue Cinema City Hotel, welches ganz im Zeichen der großen Leinwand steht.
Von Marius Nann
|
    • |
    • |
    • |
    Popcorn am Empfang, Filmmusik im Zimmer: Neues Kino-Hotel soll Europaplatz beleben Foto: Thomas Riedel

    Wer das Cinema City Hotel in Karlsruhe betreten möchte, fährt mit einem kleinen Aufzug direkt vom Bürgersteig in den dritten Stock – zur Rezeption.

    Die schmale Tür am Karlsruher Europaplatz ist eines der wenigen Überbleibsel des früheren City Hotels. Denn das Gebäude wurde komplett kernsaniert und beherbergt nun ein ganz neues Konzept. „Für uns geht hier ein großer Traum in Erfüllung“, sagt Geschäftsführerin Nicole Fellmoser-Ludwigs im Gespräch mit ka-news. Mehrere Millionen Euro sind in die Sanierung und Umgestaltung geflossen.

    Cinema City Hotel in Karlsruhe.
    Cinema City Hotel in Karlsruhe. Foto: Thomas Riedel

    Jedes Stockwerk ein Filmset

    Im Vergleich zum Vorgänger ist das Hotel etwas geschrumpft – zumindest was die Zimmeranzahl betrifft. Statt 30 Zimmer gibt es jetzt noch 25. „Wir wollten lieber großzügigere Räume anbieten und haben dafür auf fünf Einheiten verzichtet“, so Fellmoser-Ludwigs.

    Cinema City Hotel in Karlsruhe.
    Cinema City Hotel in Karlsruhe. Foto: Thomas Riedel

    Das Kinothema zieht sich durch das gesamte Haus: Am Empfang gibt’s Popcorn, Gäste können vergünstigte Kinotickets für drei Euro erwerben, und jedes Stockwerk ist einer Filmszene gewidmet. Die Wandgestaltungen stammen von einem Künstler aus dem Nürnberger Raum. Und wer seine Zimmertür öffnet, wird mit bekannten Filmmusiken begrüßt. Kurz: ein Hotel für Cineasten.

    Mit dem neuen Hotel wollen die Betreiber zur weiteren Belebung und Aufwertung des Europaplatzes beitragen.

    undefined
    Foto: Thomas Riedel

    Ein weiteres Hotel für Karlsruhe?

    Schon seit mehreren Jahren planten Fellmoser-Ludwigs und ihr Mann das Projekt. Damals waren Hotelbetten in Karlsruhe noch knapp. „Wir konnten nicht ahnen, dass es später einmal ein Überangebot geben würde“, sagt sie. Trotzdem sei man überzeugt, sich erfolgreich etablieren zu können – mit klarer thematischer Ausrichtung und familienfreundlichem Konzept. Die Familienzimmer mit Stockbetten für Kinder und einem Kinogutschein im Wert von 6,50 Euro für 3 Euro, sollen das Hotel von der Konkurrenz abheben.

    Das Cinema City Hotel ist preislich im oberen Bereich angesiedelt. Einzelzimmer starten bei 99 Euro pro Nacht, Doppelzimmer ab 119 Euro.

    Diskutieren Sie mit
    3 Kommentare
    Margaret Bebel

    Na dann schauen wir einmal, wer bereit ist 99 Euro für den Hotspot Europaplatz zu bezahlen. Ich bin es nicht, trotz Kinogutschein…

    |
    andreas petersen

    Wieso ist der Euro ein Hotspot? Da passiert doch nichts.

    Heiko Jacobs v/ Mück Z!

    ... zumal das ja vorher auch schon ein Hotel war und weitere um's Eck liegen. Also nur ndie übliche Schlechtrednerei von Allem gewisser Kreise ...

