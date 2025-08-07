Popcorn am Empfang, Filmmusik im Zimmer: Neues Kino-Hotel soll Europaplatz beleben

Wer das Cinema City Hotel in Karlsruhe betreten möchte, fährt mit einem kleinen Aufzug direkt vom Bürgersteig in den dritten Stock – zur Rezeption.

Die schmale Tür am Karlsruher Europaplatz ist eines der wenigen Überbleibsel des früheren City Hotels. Denn das Gebäude wurde komplett kernsaniert und beherbergt nun ein ganz neues Konzept. „Für uns geht hier ein großer Traum in Erfüllung“, sagt Geschäftsführerin Nicole Fellmoser-Ludwigs im Gespräch mit ka-news. Mehrere Millionen Euro sind in die Sanierung und Umgestaltung geflossen.

Cinema City Hotel in Karlsruhe. Foto: Thomas Riedel

Jedes Stockwerk ein Filmset

Im Vergleich zum Vorgänger ist das Hotel etwas geschrumpft – zumindest was die Zimmeranzahl betrifft. Statt 30 Zimmer gibt es jetzt noch 25. „Wir wollten lieber großzügigere Räume anbieten und haben dafür auf fünf Einheiten verzichtet“, so Fellmoser-Ludwigs.

Cinema City Hotel in Karlsruhe. Foto: Thomas Riedel

Das Kinothema zieht sich durch das gesamte Haus: Am Empfang gibt’s Popcorn, Gäste können vergünstigte Kinotickets für drei Euro erwerben, und jedes Stockwerk ist einer Filmszene gewidmet. Die Wandgestaltungen stammen von einem Künstler aus dem Nürnberger Raum. Und wer seine Zimmertür öffnet, wird mit bekannten Filmmusiken begrüßt. Kurz: ein Hotel für Cineasten.

Mit dem neuen Hotel wollen die Betreiber zur weiteren Belebung und Aufwertung des Europaplatzes beitragen.

Foto: Thomas Riedel

Ein weiteres Hotel für Karlsruhe?

Schon seit mehreren Jahren planten Fellmoser-Ludwigs und ihr Mann das Projekt. Damals waren Hotelbetten in Karlsruhe noch knapp. „Wir konnten nicht ahnen, dass es später einmal ein Überangebot geben würde“, sagt sie. Trotzdem sei man überzeugt, sich erfolgreich etablieren zu können – mit klarer thematischer Ausrichtung und familienfreundlichem Konzept. Die Familienzimmer mit Stockbetten für Kinder und einem Kinogutschein im Wert von 6,50 Euro für 3 Euro, sollen das Hotel von der Konkurrenz abheben.

Das Cinema City Hotel ist preislich im oberen Bereich angesiedelt. Einzelzimmer starten bei 99 Euro pro Nacht, Doppelzimmer ab 119 Euro.