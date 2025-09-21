Maden und Motten: Supermarkt in Rastatt landet auf der Ekelliste–Inhaber geschockt

Der „Almas Supermarkt GbR“ in der Bahnhofstraße in Rastatt erhielt einen Platz auf der sogenannten Ekelliste. Die Lebensmittelkontrolleure entdeckten zahlreiche Maden und Motten in Kisten mit gelagerten Nüssen und Früchten. Außerdem flogen einige Motten im Verkaufsraum umher. Daraufhin wurde der Markt sofort geschlossen.

Die Kontrolleure ordneten die Entsorgung der betroffenen Lebensmittel sowie eine professionelle Schädlingsbekämpfung an. Inzwischen wurden die Mängel beseitigt und der Markt darf wieder Kunden empfangen.

Supermarkt-Inhaber vom Fund geschockt

Der Inhaber des Marktes, der nicht namentlich genannt werden möchte, sei selbst überrascht über den Fund gewesen: „Ich war schockiert“, gibt er gegenüber ka-news zu.

Seit vier Jahren erwerbe er die Nüsse und Früchte von einem Großhändler in Frankfurt. Die betroffene Kiste habe er zuvor kontrolliert, aufgefallen sei ihm allerdings nichts. Um weiteren Schädlingen vorzubeugen, habe er alle Produkte des Händlers entsorgt. „In Zukunft werde ich dort keine Nüsse und Früchte mehr kaufen“, teilt er mit.