Maden und Motten: Supermarkt in Rastatt landet auf der Ekelliste

Rastatt

Maden und Motten: Supermarkt in Rastatt landet auf der Ekelliste–Inhaber geschockt

Ekel-Entdeckung in Rastatt: Kontrolleure fanden Maden und Motten in einem Supermarkt – der Betrieb landete auf der Ekelliste. Jetzt reagiert der Inhaber.
Von Franziska Gebhard
    Symbolbild.
    Symbolbild. Foto: Andrea Warnecke/dpa-tmn

    Der „Almas Supermarkt GbR“ in der Bahnhofstraße in Rastatt erhielt einen Platz auf der sogenannten Ekelliste. Die Lebensmittelkontrolleure entdeckten zahlreiche Maden und Motten in Kisten mit gelagerten Nüssen und Früchten. Außerdem flogen einige Motten im Verkaufsraum umher. Daraufhin wurde der Markt sofort geschlossen.

    Die Kontrolleure ordneten die Entsorgung der betroffenen Lebensmittel sowie eine professionelle Schädlingsbekämpfung an. Inzwischen wurden die Mängel beseitigt und der Markt darf wieder Kunden empfangen.

    Supermarkt-Inhaber vom Fund geschockt

    Der Inhaber des Marktes, der nicht namentlich genannt werden möchte, sei selbst überrascht über den Fund gewesen: „Ich war schockiert“, gibt er gegenüber ka-news zu.

    Seit vier Jahren erwerbe er die Nüsse und Früchte von einem Großhändler in Frankfurt. Die betroffene Kiste habe er zuvor kontrolliert, aufgefallen sei ihm allerdings nichts. Um weiteren Schädlingen vorzubeugen, habe er alle Produkte des Händlers entsorgt. „In Zukunft werde ich dort keine Nüsse und Früchte mehr kaufen“, teilt er mit.

