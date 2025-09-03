Insolvenz-Gerüchte um Hans im Glück: Wie steht es um die Karlsruher Filialen?

Franchise-Nehmer der Burger-Kette „Hans im Glück“ mussten laut Medienberichten ihre Restaurants an die Zentrale abgeben – wohl infolge von Insolvenzen. Unter anderem sollen die Lokale in Saarlouis, Kaiserslautern, Trier, Wiesbaden, Mainz und Fulda in finanzielle Schwierigkeiten geraten sein.

Hans im Glück Restaurant am Marktplatz Karlsruhe Foto: Emelie Stump

Auch in Karlsruhe gibt es zwei Hans im Glück-Restaurants. Die Filiale am Marktplatz war im Frühjahr 2025 sogar zweitweise wegen Umbauarbeiten gesperrt. Allerdings betrifft die Insolvenz nicht die Kette direkt, wie das Unternehmen gegenüber ka-news betont.

Hans im Glück Franchise ist nicht insolvent, aber...

„Von einer Insolvenz betroffen ist ein ehemaliger Franchisenehmer von Hans im Glück, dessen Betriebe die Servicezentrale von Hans im Glück erfolgreich weiterführt. Der Standort Karlsruhe ist davon in keinster Weise betroffen“, heißt es in einer E-Mail an die Redaktion.

Generell sei die Situation in der gesamten Full-Service-Gastronomie „wirtschaftlich schwierig“, heißt es in der Mail weiter. „Wir haben aber die Situation permanent im Blick und stellen sicher, dass die Marke Hans im Glück weiterhin stabil und verlässlich bleibt“.