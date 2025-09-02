Logo ka-news.de
Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Karlsruhe
Icon Pfeil nach unten
Gastro und Handel
Icon Pfeil nach unten

Insolvenz-Gerüchte: Muss diese beliebte Burger-Kette in Karlsruhe schließen?

Gastro und Handel

Insolvenz-Gerüchte um Hans im Glück: Wie steht es um die Karlsruher Filialen?

In der Welt der Burger-Kette „Hans im Glück“ brodelt es: Gerüchte über Insolvenz und finanzielle Engpässe in einigen Lokalen trüben das Bild. Wie ist die Lage in Karlsruhe?
Von Verena Müller-Witt
    • |
    • |
    • |
    Hans im Glück in Karlsruhe
    Hans im Glück in Karlsruhe Foto: Emelie Stump

    Franchise-Nehmer der Burger-Kette „Hans im Glück“ musste laut Medienberichten ihre Restaurants an die Zentrale abgeben – wohl infolge von Insolvenzen. Unter anderem seien die Lokale in Saarlouis, Kaiserslautern, Trier, Wiesbaden, Mainz und Fulda in finanzielle Schwierigkeiten geraten.

    Hans im Glück Restaurant am Marktplatz Karlsruhe
    Hans im Glück Restaurant am Marktplatz Karlsruhe Foto: Emelie Stump

    Auch in Karlsruhe gibt es zwei Hans im Glück-Restaurants. Die Filiale am Marktplatz war im Frühjahr 2025 sogar zweitweise wegen Umbauarbeiten gesperrt. Allerdings betrifft die Insolvenz nicht die Kette direkt, wie das Unternehmen gegenüber ka-news betont.

    Hans im Glück Franchise ist nicht insolvent, aber...

    Von einer Insolvenz betroffen ist ein ehemaliger Franchisenehmer von Hans im Glück, dessen Betriebe die Servicezentrale von Hans im Glück erfolgreich weiterführt. Der Standort Karlsruhe ist davon in keinster Weise betroffen“, heißt es in einer E-Mail an die Redaktion.

    Generell sei die Situation in der gesamten Full-Service-Gastronomie „wirtschaftlich schwierig“, heißt es in der Mail weiter. „Wir haben aber die Situation permanent im Blick und stellen sicher, dass die Marke Hans im Glück weiterhin stabil und verlässlich bleibt“.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden