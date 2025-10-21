Logo ka-news.de
Karlsruhe
Gastro und Handel
Hotels Karlsruhe: Gastgewerbe leidet unter zu vielen Hotels und City-Tax

Karlsruhe

City-Tax, Überangebot und Wandel: Karlsruhes Hotelbranche kämpft mit Gegensätzen

Karlsruhes Hotelbranche sieht sich mit massiven Überkapazitäten konfrontiert, während der Bedarf kaum wächst.
Von Katharina Peifer
    Patrick Seiffert.
    Patrick Seiffert. Foto: Thomas Riedel

    „Wir haben eine brutale Überkapazität“, sagt der neu gewählte Vorstand des Karlsruher Kreisverbands der DEHOGA, Patrick Seiffert, in der Jahreshauptversammlung am 20. Oktober. Das Hotelgutachten der Stadt von 2016 sei veraltet gewesen und habe eine unrealistisch hohe Wachstumsrate prognostiziert. „Jetzt gibt es 50 Prozent mehr Betten, aber nur 5 Prozent mehr Bedarf“, so Seiffert.

    Weiterer Streitpunkt: City-Tax

    Zudem kritisierte der Vorstand die Einführung der City-Tax. Inzwischen habe der Verband jedoch ein Abkommen mit der Stadt erzielt: Die DEHOGA habe künftig ein Mitspracherecht bei der Verwendung der eingenommenen Mittel. „Von der City-Tax sollte keine Kita querfinanziert werden“, betont Seiffert.

    Jahreshauptversammlung der DEHOGA Karlsruhe vom 20. Oktober 2025.
    Jahreshauptversammlung der DEHOGA Karlsruhe vom 20. Oktober 2025. Foto: Thomas Riedel

    Hoffnung auf Senkung der Mehrwertsteuer

    Für bessere Stimmung auf der Jahresversammlung sorgte die Aussicht auf eine Senkung der Mehrwertsteuer für die Gastronomie auf sieben Prozent. Die Bundesregierung habe bereits grundsätzlich zugestimmt, doch die endgültige Entscheidung steht noch aus. Für Hauptgeschäftsführer Jürgen Kirchherr steht fest: „Alle werden mit den sieben Prozent gewinnen – auch der Staat.“

    Jürgen Kirchherr.
    Jürgen Kirchherr. Foto: Thomas Riedel

    Doch selbst diese Entlastung werde nicht alle Probleme lösen. Die Betriebe müssten laut Kirchherr weiterhin massiv investieren, denn die Branche befinde sich in einem tiefgreifenden strukturellen Wandel: Die Gastgewohnheiten verändern sich. Take-away-Angebote nehmen zu, ebenso die Nachfrage nach Imbissen. Die klassischen und traditionellen Gasthöfe hingegen sind um 43 Prozent zurückgegangen.

