So schmeckt der Sommer in Karlsruhe! Die 5 besten Bowl-Restaurants laut Google

1. Bowld

Das Bowld am Europaplatz steht mit 5 von 5 Sternen zurzeit auf dem Siegertreppchen der Google-Rezensionen. Hier stehen neben Fisch- und Fleisch-Variationen eine Vielzahl von vegetarischen sowie veganen Bowls auf der Speisekarte.

Icon vergrößern Bowls und Smoothies von BOWLD. Foto: BOWLD Karlsruhe Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Bowls und Smoothies von BOWLD. Foto: BOWLD Karlsruhe

Adresse

Kaiserstraße 223a in Karlsruhe

Öffnungszeiten

Montag bis Samstag: 10 bis 20 Uhr

Preise

Bowls: zwischen 10.95 und 14,45 Euro

Salate: zwischen 9,90 und 14,75 Euro

Toppings: zwischen 0,95 Cent und 2,95 Euro

Anfahrt und Parkmöglichkeiten

Das BOWLD liegt direkt am Europaplatz, der leicht mit der Straßenbahn zu erreichen ist.

Oberirdisch: 2, 3, 4 und 5

Unterirdisch: S1/S11, S2 und S5/S51

Den Autofahrern stehen unter anderem die Parkhäuser „Stephansplatz“, „Ludwigsplatz“ sowie „Postgalerie APC0A“ zur Verfügung.

Weitere Informationen

Weitere Informationen und Hinweise gibt es auf der Website des Restaurants: bowld.de.

2. justHealthy

Das justHealthy in der Nähe des Bahnhofs bietet neben den klassischen herzhaften Bowls auch süße Varianten an. Wer auf der Speisekarte nicht fündig wird, darf sich auch gerne seine eigene Variante zusammenstellen – ein Angebot, welches wohl einige Kunden lieben: „Die Bowls sind frisch, kreativ zusammengestellt und voller Geschmack“, ist in den Kommentaren auf Google zu lesen. Mit 4,8 von 5 Sternen belegt das Restaurant den 2. Platz.

Icon vergrößern Das justHealthy in Karlsruhe. Foto: Franziska Gebhard Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Das justHealthy in Karlsruhe. Foto: Franziska Gebhard

Adresse

Adresse: Ebertstraße 16A, in Karlsruhe

Öffnungszeiten

Montag, Mittwoch bis Freitag: 11 bis 21 Uhr

Samstag und Sonntag: 15 bis 21 Uhr

Preise

Bowls: zwischen 8,50 und 14,90 Euro

Eigene Bowl erstellen: ab 9,90 Euro

Anfahrt und Parkmöglichkeiten

Durch seine Nähe zum Hauptbahnhof ist das justHealthy hervorragend mit der Bahn zu erreichen. Die Linien S4, S7, S8, S1/S11 sowie 2 und 3 halten am Hauptbahnhof Vorplatz. Von dort liegt das Restaurant nur 5 Gehminuten entfernt. Wer mit dem Auto unterwegs ist, nutzt am besten das Parkhaus oder den Parkplatz am Bahnhof.

Weitere Informationen

Weitere Informationen und Hinweise gibt es auf der Website des Restaurants: just-healthy.de.

3. Bowlwerk

Beim Bowlwerk in der Bürgerstraße haben die Besucher insgesamt 40 Zutaten zur Auswahl, mit welchen nach Lust und Laune die eigene Bowl zusammengestellt werden darf. Zudem sind neben dem beliebten Sommergericht auch Suppen und Eintöpfe im Angebot.

Hervorgehoben bei den reichlich positiven Bewertungen auf Google wird der freundliche Service sowie die zahlreichen, frischen Zutaten. Das Bowlwerk landet mit 4,7 von 5 Sternen auf Platz 3 des Rankings.

Icon vergrößern Das Bowlwerk in Karlsruhe. Foto: Franziska Gebhard Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Das Bowlwerk in Karlsruhe. Foto: Franziska Gebhard

Adresse

Bürgerstraße 9a in Karlsruhe

Öffnungszeiten

Montag bis Samstag: 11 bis 21 Uhr

Sonntag: 12.30 bis 21 Uhr

Preise

Bowls: zwischen 13 und 16,50 Euro

Anfahrt und Parkmöglichkeiten

Durch die Nähe zur Haltestelle Karlstor/Bundesgerichtshof bietet sich die Anfahrt mit der Straßenbahn der Linien 2, 3, 4 und 5 an. Von dort liegt das Restaurant nur 6 Gehminuten entfernt. Für eine Anfahrt mit dem Auto bieten sich das Parkhaus Ludwigsplatz sowie Postgalerie APC0A an.

Weitere Informationen

Weitere Informationen und Hinweise gibt es auf der Website des Restaurants: bowlwerk.de.

4. Ma‘Loa

Im Ma‘Loa gibt es das hawaiianische Nationalgericht Poké Bowl. Original im traditionellen Stil wird es würzig und teils scharf im Geschmack serviert. Zusätzlich bietet das Ma‘Loa Suppen, Curries und Smoothies an. Via Google loben die Kunden häufig die liebevolle Zubereitung sowie frischen Zutaten. Insgesamt erlangt die hawaiianische Bowl eine Bewertung von 4,4 von 5 Sternen.

Icon vergrößern Das MA'LOA in Karlsruhe. Foto: ka-Reporter Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Das MA'LOA in Karlsruhe. Foto: ka-Reporter

Adresse

Karl-Friedrich-Straße 26 in Karlsruhe

Öffnungszeiten

Montag bis Samstag: 10 bis 20 Uhr

Preise

Bowls: zwischen 13,40 und 16,40 Euro

Anfahrt und Parkmöglichkeiten

Durch seine direkte Lage im Ettlinger Tor Center ist das Restaurant sowohl zu Fuß als auch mit der Straßenbahn leicht erreichbar. Die Haltestelle Ettlinger Tor/ Staatstheater wird sowohl ober- als auch unterirdisch bedient.

Oberirdisch: 4 und 5

Unterirdisch: 2, S8, S7, S4 und S1/S11

Für die Anreise mit dem Auto bieten sich das Ettlinger Tor-Parkhaus und das Parkhaus der Industrie- und Handelskammer an.

Weitere Informationen

Weitere Informationen und Hinweise gibt es auf der Website des Restaurants: maloa.smoothr.de.

5. CLAUS - Eismanufaktur & Deli

Die CLAUS – Eismanufaktur & Deli in der Karlsruher Fußgängerzone bietet sich im Sommer nicht nur für einen Besuch zum Eis essen an – auch das Trendgericht gibt es im Angebot. Sowohl süße als auch herzhafte Bowls sind auf der Karte zu finden. Besonders der freundliche Service wird von der Kundschaft gelobt und mit 4,3 von 5 Sternen bei den Google-Bewertungen gewürdigt.

Icon vergrößern Die CLAUS - Eismanufaktur & Deli in Karlsruhe. Foto: Franziska Gebhard Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Die CLAUS - Eismanufaktur & Deli in Karlsruhe. Foto: Franziska Gebhard

Adresse

Adresse: Lammstraße 7 in Karlsruhe

Öffnungszeiten

Montag bis Sonntag: 10 bis 18 Uhr

Preise

Bowls: zwischen 10,90 und 17,90 Euro

Anfahrt und Parkmöglichkeiten

Das Deli liegt genau zwischen den U-Bahnhaltestellen Marktplatz (Kaiserstraße) und Marktplatz (Pyramide) und ist dadurch unkompliziert mit vielen Straßenbahnlinien zu erreichen (1, 2, S1/S11, S2, S5/S51, S7, S8, S4). Die nächstgelegenen Parkmöglichkeiten stellen das Parkhaus Karstadt und Marktplatz und die Tiefgarage am Friedrichsplatz dar.

Weitere Informationen

Weitere Informationen und Hinweise gibt es auf der Website des Restaurants: claus-karlsruhe.de.