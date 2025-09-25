Eis Cassata in Karlsruhe schließt Anfang November

Inhaber Pino bedankt sich bei all seinen Gästen. Insgesamt 33 Jahre hat er die beliebte Eisdiele in der Georg-Friedrich-Straße geführt. Der Standort soll wohl auch nach dem Abschied von Cassata als Eisdiele bestehen bleiben.

