Eis Cassata in Karlsruhe schließt Anfang November

Inhaber Pino bedankt sich bei all seinen Gästen. Insgesamt 33 Jahre hat er die beliebte Eisdiele in der Georg-Friedrich-Straße geführt. Der Standort soll wohl auch nach dem Abschied von Cassata als Eisdiele bestehen bleiben.
Gastro und Handel
