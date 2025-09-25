Logo ka-news.de
EIS CASSATA in Karlsruhe schließt: Letzte Saison bis November 2025!

Gastro und Handel

Eis Cassata in Karlsruhe schließt Anfang November

„Diese Saison wird meine letzte Saison bei Eis Cassata in Karlsruhe sein“, kündig Inhaber Pino seinen Abschied via Facebook an. Noch bis Sonntag, 2. November 2025, bleibe die Eisdiele geöffnet.
Von Katharina Peifer
    Der Besitzer Pino Cimino in seiner Eisdiele Cassata. (Archivbild)
    Der Besitzer Pino Cimino in seiner Eisdiele Cassata. (Archivbild) Foto: Julia Wessinger

    Inhaber Pino bedankt sich bei all seinen Gästen. Insgesamt 33 Jahre hat er die beliebte Eisdiele in der Georg-Friedrich-Straße geführt. Der Standort soll wohl auch nach dem Abschied von Cassata als Eisdiele bestehen bleiben.

