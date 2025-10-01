Dreckige Küchen, verdorbene Lebensmittel: Pforzheim landet gleich dreimal auf der „Ekelliste“

Nicht nur in Karlsruhe und der Region landen Lokale immer mal wieder auf der sogenannten „Ekelliste“, auch in Pforzheim gehen regelmäßig die Lebensmittelkontrolleure um. Gleich drei Betriebe hat es nun erwischt.

Burgerrestaurant „Herzburger“

Grund der Beanstandung: Massive Hygienemängel. Küche und Geräte waren stark verschmutzt (verfettete Abzugshaube, verdreckte Arbeitsbereiche, verschmutzte Lagerstätten, verschmutzte Geräte wie Waage, Teigmaschine, Multizerkleinerer). Zudem wurden Pommes in verdorbenem Fett frittiert.

Folge: Die Lebensmittelkontrolle stellte die Mängel fest, diese wurden noch am selben Tag im Beisein der Kontrolleure behoben.

ka-news hat das Burgerrestaurant um eine Stellungnahme gebeten. Eine Antwort liegt bislang nicht vor. Sobald eine Rückmeldung eingeht, wird sie an dieser Stelle ergänzt.

Ceylan Supermarkt

Grund der Beanstandung: Wiederholt unsichere und verdorbene Lebensmittel im Verkauf. Kühlpflichtige Waren wie Wurst und Käse wurden bei zu hohen Temperaturen gelagert, teils schimmelig oder aufgebläht. Zusätzlich fanden Kontrolleure viele Produkte mit deutlich überschrittenem Mindesthaltbarkeitsdatum, ohne dass dies kenntlich gemacht wurde. Auch verschimmeltes Obst und Gemüse war im Sortiment.

Folge: Die betroffenen Lebensmittel wurden aus dem Verkauf genommen.

Hotel und Restaurant „Zum Hermannsee“

Grund der Beanstandung: Abgelaufene und verdorbene Lebensmittel im Lager. Darunter sechs Packungen Räucherlachs (MHD: 30. Juli 2025), eine Packung Antipasti-Kirschpaprika (MHD: 24. Juli 2025) sowie verschimmelte Tomaten.

Folge: Die betroffenen Produkte wurden direkt während der Kontrolle entsorgt.

