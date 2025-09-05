Logo ka-news.de
Weinleuchten, DJs und Schlosslichtspiele: Karlsruhe feiert ab 12. September dreifach

Karlsruhe

Weinleuchten meets Lounge 76: Karlsruhe gönnt sich Beats, Bars und Bühne

Lounge 76, Weinleuchten und Schlosslichtspiele: Karlsruhe steht ein dickes Party-Wochenende bevor! Was ab dem 12. September in der Innenstadt geplant ist.
Von Pressemitteilung und Franziska Gebhard
    • |
    • |
    • |
    DJ Poca bei der Lounge 76.
    DJ Poca bei der Lounge 76. Foto: Jürgen Rösner

    Von Freitag, 12., bis Sonntag, 14. September schenken regionale Weingüter bei der Open-Air-Party aus. Zum Abschluss der Schlosslichtspiele Karlsruhe findet von Freitag, 12., bis Sonntag, 14. September, das „Weinleuchten“ statt.

    Das gaben die Citiy Initiative Karlsruhe (CIT) und die Karlsruhe Marketing und Event GmbH (KME) in einer gemeinsamen Pressemitteilung vom 4. September bekannt. Winzer aus der Region werden am Schlossplatz und am Marktplatz bei der sommerlichen „Lounge76“ ihre Weine ausschenken.

    Lounge 76 am 19. Juli 2025 (Archivbild)
    Lounge 76 am 19. Juli 2025 (Archivbild) Foto: Paul Needham

    Weinleuchten Karlsruhe 2025: Das Programm

    Freitag, 12. September: Bühne an der Pyramide

    • 17 bis 18 Uhr: Die „Weintherapeuten“ präsentieren die Weingüter
    • 18 bis 23 Uhr: Auftritt von DJ Ketch

    Freitag, 12. September: Schlossplatz

    • 17 bis 20 Uhr: Musik von DJ Poca

    Samstag, 13. September: Bühne an der Pyramide

    • 14 bis 15 Uhr: Die „Weintherapeuten“ präsentieren die Weingüter
    • 15 bis 17 Uhr: Musik von Nachwuchs-DJ und DJ Poca
    • 17 bis 17.30 Uhr: Auftritt Tangruppe Efi und Sängerin Kerstin Kolb
    • 17.30 bis 23 Uhr: Lounge76 mit Musik von Beatgee & Chris
    Lounge 76 am 19. Juli 2025 (Archivbild)
    Lounge 76 am 19. Juli 2025 (Archivbild) Foto: Paul Needham

    Samstag, 13. September: Schlossplatz

    • 14 bis 20 Uhr: Musik von DJ Giovanni

    Sonntag, 14. September: Schlossplatz

    • 14 bis 20 Uhr: Musik von Poca
    • Ab 20 Uhr: Finale der Schlosslichtspiele
