Goldstadt im (Wein)Rausch: Oechsle Fest zieht Pforzheim auf die Straßen

Geschichte Oechsle Fest Pforzheim

Seit 1986 feiert Pforzheim mit dem Oechsle Fest seinen berühmten Namensgeber, Christian Ferdinand Oechsle, den Erfinder der Wein- und Mostwaage.

Was einst mit zwölf Festtagen begann, ist heute ein 18-tägiges Highlight im Veranstaltungskalender der Goldstadt. Ziel ist es, die Innenstadt zu beleben, die Verbundenheit zur Stadt zu stärken und Pforzheim als gastfreundliche Wein- und Genussstadt zu präsentieren.

Datum Oechsle Fest Pforzheim 2025: 22. August bis 7. September 2025

Öffnungszeiten: 11 bis 23 Uhr (Mo, Di, Mi, Do, So) und 11 bis 24 Uhr (Fr, Sa)

Ort: Marktplatz, Pforzheim 75175

Oechsle Fest Pforzheim 2025: Essen und Trinken

Im Herzen der Stadt erwarten die Besucher liebevoll dekorierte Lauben, leckeres Essen und natürlich edle Tropfen aus der Region. Auf der Weinkarte stehen Festweine wie das „Oechsle Gold“, „Oechsle Rubin“ und „Oechsle Rosé“, die speziell für das Oechsle Fest ausgebaut werden.

Auf den Teller gibt es badisch-schwäbische Küche, serviert von Gastronomen aus Pforzheim und dem Enzkreis.

Icon vergrößern Prost! Zwei Frauen stoßen an. (Symbolbild) Foto: Zacharie Scheurer/dpa-tmn Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Prost! Zwei Frauen stoßen an. (Symbolbild) Foto: Zacharie Scheurer/dpa-tmn

Oechsle Fest Pforzheim 2025: Programm

Das Programm auf dem Oechsle Fest ist kostenlos und reicht von Volksmusik bis Rock. Welche Künstler von Dienstag bis Sonntag auf dem Weinfest performen, gibt es hier im Überblick.

Dienstag, 2. September

17.30 – 22 Uhr: MC Music

Mittwoch, 3. September

17.30 – 22 Uhr: Gaudi Harry

Donnerstag, 4. September

17.30 – 22 Uhr: Die Schornsteinfeger

Freitag, 5. September

18 – 23 Uhr: PZ-Hüttengaudi mit Blechblos‘n

Samstag, 6. September

18.30 – 23 Uhr: Joe Williams Band

Sonntag, 7. September

12 – 16 Uhr: Sammy und Susann

Ein fester Bestandteil des Festes ist zudem die Wahl der Oechsle Fest-Königin. 2025 konnte sich die 32-jährige Erzieherin Verena aus Pforzheim durchsetzen. Die amtierende Königin wird nun als Botschafterin des traditionsreichen Pforzheimer Weinfests auftreten.