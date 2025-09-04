Goldstadt im (Wein)Rausch: Oechsle Fest zieht Pforzheim auf die Straßen

Geschichte Oechsle Fest Pforzheim
Seit 1986 feiert Pforzheim mit dem Oechsle Fest seinen berühmten Namensgeber, Christian Ferdinand Oechsle, den Erfinder der Wein- und Mostwaage.
Was einst mit zwölf Festtagen begann, ist heute ein 18-tägiges Highlight im Veranstaltungskalender der Goldstadt. Ziel ist es, die Innenstadt zu beleben, die Verbundenheit zur Stadt zu stärken und Pforzheim als gastfreundliche Wein- und Genussstadt zu präsentieren.
- Datum Oechsle Fest Pforzheim 2025: 22. August bis 7. September 2025
- Öffnungszeiten: 11 bis 23 Uhr (Mo, Di, Mi, Do, So) und 11 bis 24 Uhr (Fr, Sa)
- Ort: Marktplatz, Pforzheim 75175
Oechsle Fest Pforzheim 2025: Essen und Trinken
Im Herzen der Stadt erwarten die Besucher liebevoll dekorierte Lauben, leckeres Essen und natürlich edle Tropfen aus der Region. Auf der Weinkarte stehen Festweine wie das „Oechsle Gold“, „Oechsle Rubin“ und „Oechsle Rosé“, die speziell für das Oechsle Fest ausgebaut werden.
Auf den Teller gibt es badisch-schwäbische Küche, serviert von Gastronomen aus Pforzheim und dem Enzkreis.
Oechsle Fest Pforzheim 2025: Programm
Das Programm auf dem Oechsle Fest ist kostenlos und reicht von Volksmusik bis Rock. Welche Künstler von Dienstag bis Sonntag auf dem Weinfest performen, gibt es hier im Überblick.
- Dienstag, 2. September
17.30 – 22 Uhr: MC Music
- Mittwoch, 3. September
17.30 – 22 Uhr: Gaudi Harry
- Donnerstag, 4. September
17.30 – 22 Uhr: Die Schornsteinfeger
- Freitag, 5. September
18 – 23 Uhr: PZ-Hüttengaudi mit Blechblos‘n
- Samstag, 6. September
18.30 – 23 Uhr: Joe Williams Band
- Sonntag, 7. September
12 – 16 Uhr: Sammy und Susann
Ein fester Bestandteil des Festes ist zudem die Wahl der Oechsle Fest-Königin. 2025 konnte sich die 32-jährige Erzieherin Verena aus Pforzheim durchsetzen. Die amtierende Königin wird nun als Botschafterin des traditionsreichen Pforzheimer Weinfests auftreten.
