5 Tipps zum Wochenende: Foodie-Festival, Late Night Shopping und Schnäppchen

5. und 6. September: Waldstraßenfest
Freitag und Samstag verwandelt sich der südliche Teil der Waldstraße wieder in eine bunte Festmeile. Musik, Essen, Drinks und Late Night Shopping bis 22 Uhr! Am Samstag startet das Waldstraßenfest bereits ab 10 Uhr mit einem Kassikfrühstück und Picknick.
- Wann: Freitag ab 18 Uhr, Samstag ab 10 Uhr
- Wo: Waldstraße Karlsruhe
5. bis 7. September: Thai Food Festival Part 2
Nanu? Ist schon wieder Thai Food Festival? Ja! Nach mehrmaliger Nachfrage gaben die Veranstalter per Facebook bekannt, den Messplatz erneut in eine exotische Schlemmermeile zu verwandeln. Neben dem Essen gibt es noch Livemusik und Möglichkeiten zum Shoppen. Der Eintritt ist frei.
- Wann: Freitag, 13 bis 24 Uhr, Samstag, 10 bis 24 Uhr, Sonntag, 10 bis 22 Uhr
- Wo: Messplatz Karlsruhe
5. bis 6. September: Ceramic Pop-up Sale
Handgefertigte Keramik-Objekte von Motel Mio gibt es beim Pop-up Sale bis zu 70 Prozent billiger. Das verkündet Unternehmen auf ihrer Webseite. Wer also noch neues Geschirr, ein Geschenk oder Accessoires braucht, sollte am Wochenende ins Palazzo kommen. Kostenlose Tickets müssen vorab erworben werden.
- Wann: Freitag, 10 bis 19 Uhr, Samstag, 10 bis 16 Uhr
- Wo: Palazzo, Liststr. 18, 76185 Karlsruhe
5. bis 9. September: Herbstmarkt in Rastatt
Bevor in Karlsruhe die Mess‘ startet, kommen Jahrmarkt-Fans in Rastatt auf ihre Kosten. Beim Herbstmarkt trifft Kirmes-Feeling auf Flohmarkt-Vibes. Live-Musik im Biergarten und ein Feuerwerk ergänzen das Herbstmarkt-Programm zusätzlich.
- Wann: Täglich von 14 bis 23 Uhr, Sonntag ab 12 Uhr.
- Wo: Festplatz „Zur Friedrichfeste“
6. September bis 5. Oktober: Room to grow
Karlsruhes Orangerie öffnet ab Samstag ihre lichtdurchflutete Rotunde für eine Reihe kostenloser Events (ka-news berichtete).
Am Samstag wird ab 16 Uhr fleißig gehäkelt! (Häkelprojekt Maschengarten). Am Sonntag kannst du unter anderem dein eigenes Ringbuch gestalten. Mehr Infos gibt es hier: https://www.kunsthalle-karlsruhe.de/room-to-grow/
- Wann: dienstags bis freitags von 14 bis 20 Uhr, Wochenende von 10 bis 17 Uhr
- Wo: Kunsthalle Karlsruhe, Orangerie.
