Trauer im Tierpark Oberwald: Woran starb Elchkuh Hedwig und was passiert mit dem Jungtier?

Hedwig sollte diese Woche untersucht werden

Laut eines Facebook-Posts des Karlsruher Zoos haben Pfleger und Tierärzte der Elchkuh gezielt zugefüttert und engmaschig überwacht. Eine für diese Woche geplante Untersuchung unter Narkose könne nicht mehr durchgeführt werden.

Warum starb Elchkuh Hedwig?

Die genaue Todesursache soll nun eine pathologische Untersuchung am Chemischen und Veterinäruntersuchungsamt Karlsruhe (CVUA) klären. Das Jungtier entwickle sich positiv, frisst bereits selbstständig und wird weiterhin aufmerksam vom Tierpfleger-Team im Oberwald betreut.