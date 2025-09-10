Logo ka-news.de
Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Karlsruhe
Icon Pfeil nach unten
Freizeit und Veranstaltungen
Icon Pfeil nach unten

Trauer im Zoo Karlsruhe: Elchkuh Hedwig verstorben – Was wird aus ihrem Nachwuchs?

Karlsruhe

Trauer im Tierpark Oberwald: Woran starb Elchkuh Hedwig und was passiert mit dem Jungtier?

Trauer im Zoo Karlsruhe: Elchkuh Hedwig ist am Sonntag im Tierpark Oberwald im Alter von elf Jahren gestorben. Seit der Geburt ihres Jungtiers hatte das Tier zunehmend an Kraft verloren.
Von Verena Müller-Witt
    • |
    • |
    • |
    Elchkuh Hedwig verstarb am 7. September im Tierpark Oberwald Karlsruhe
    Elchkuh Hedwig verstarb am 7. September im Tierpark Oberwald Karlsruhe Foto: Zoo Karlsruhe

    Hedwig sollte diese Woche untersucht werden

    Laut eines Facebook-Posts des Karlsruher Zoos haben Pfleger und Tierärzte der Elchkuh gezielt zugefüttert und engmaschig überwacht. Eine für diese Woche geplante Untersuchung unter Narkose könne nicht mehr durchgeführt werden.

    Warum starb Elchkuh Hedwig?

    Die genaue Todesursache soll nun eine pathologische Untersuchung am Chemischen und Veterinäruntersuchungsamt Karlsruhe (CVUA) klären. Das Jungtier entwickle sich positiv, frisst bereits selbstständig und wird weiterhin aufmerksam vom Tierpfleger-Team im Oberwald betreut.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden