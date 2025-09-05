Mondfinsternis am Sonntag: Rotes Schauspiel über Karlsruhe - schickt uns eure Bilder!

Dass der Mond bereits verfinstert aufgeht, liegt daran, dass die Mondfinsternis schon begonnen hat, bevor der Mond über dem Horizont erscheint. Das Maximum der totalen Mondfinsternis, also der Zeitpunkt, an dem der Mond vollständig im Kernschatten der Erde liegt, wird um 20.12 Uhr erreicht.

Faszination Mondfinsternis: Ablauf und Höhepunkte

Dieser Moment ist der Höhepunkt des Ereignisses. Hier steht der Mond im Kernschatten der Sonne. Das bedeutet, der Mond steht im perfekten Winkel zwischen Erde und Sonne, um die Sonne komplett zu bedecken.

Icon vergrößern Der Vollmond schimmerte während einer totalen Mondfinsternis rötlich. Foto: Marcel Kusch Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Der Vollmond schimmerte während einer totalen Mondfinsternis rötlich. Foto: Marcel Kusch

Die totale Phase, in der der Mond komplett im Schatten der Erde ist, dauert bis 20.53 Uhr. Solange er tief am Horizont steht, ist er „doppelt“ rot, denn dann färbt die Erdatmosphäre sein Licht zusätzlich. Danach beginnt der Mond wieder langsam aus dem Schatten herauszutreten.

