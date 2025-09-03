Logo ka-news.de
Totale Mondfinsternis über Karlsruhe: Beginn, Maximum und Ende

Freizeit und Veranstaltungen

Mondfinsternis am Sonntag: Rotes Schauspiel über Karlsruhe

Am Sonntag, 7. September 2025 geht der Mond mitten in einer totalen Mondfinsternis auf. Die glutrote Scheibe sollte dann ab etwa 19.57 Uhr über Karlsruhe mit dem bloßen Auge gut zu beobachten sein.
Von Katharina Peifer
    (Archivbild)
    (Archivbild) Foto: Silas Stein

    Dass der Mond bereits verfinstert aufgeht, liegt daran, dass die Mondfinsternis schon begonnen hat, bevor der Mond über dem Horizont erscheint. Das Maximum der totalen Mondfinsternis, also der Zeitpunkt, an dem der Mond vollständig im Kernschatten der Erde liegt, wird um 20.12 Uhr erreicht.

    Faszination Mondfinsternis: Ablauf und Höhepunkte

    Dieser Moment ist der Höhepunkt des Ereignisses. Hier steht der Mond im Kernschatten der Sonne. Das bedeutet, der Mond steht im perfekten Winkel zwischen Erde und Sonne, um die Sonne komplett zu bedecken.

    Der Vollmond schimmerte während einer totalen Mondfinsternis rötlich.
    Der Vollmond schimmerte während einer totalen Mondfinsternis rötlich. Foto: Marcel Kusch

    Die totale Phase, in der der Mond komplett im Schatten der Erde ist, dauert bis 20.53 Uhr. Solange er tief am Horizont steht, ist er „doppelt“ rot, denn dann färbt die Erdatmosphäre sein Licht zusätzlich. Danach beginnt der Mond wieder langsam aus dem Schatten herauszutreten.

    Schickt uns eure schönsten Bilder der Mondfinsternis!

    Fotografiert das Spektakel über Karlsruhe und sendet uns eure Aufnahmen per Mail an redaktion@ka-news.de.

    Weitere Himmelsereignisse 2025

    Welche Himmelsphänomene uns außerdem 2025 über Karlsruhe erwarten, haben wir hier zusammengefasst.

