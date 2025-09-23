Karlsruhe Aufbau auf Hochtouren: Karlsruher Oktoberfest startet am Samstag!

Der Countdown läuft: Am Samstag, 27. September, startet das Karlsruher Oktoberfest in die neue Saison. Dann heißt es wieder „O’zapft is‘!“ – bis dahin laufen Aufbauarbeiten für Festzelte und Stände bereits auf Hochtouren.