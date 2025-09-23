Logo ka-news.de
So läuft der Aufbau des 11. Oktoberfests in Karlsruhe 2025

Karlsruhe

Aufbau auf Hochtouren: Karlsruher Oktoberfest startet am Samstag!

Der Countdown läuft: Am Samstag, 27. September, startet das Karlsruher Oktoberfest in die neue Saison. Dann heißt es wieder „O’zapft is‘!“ – bis dahin laufen Aufbauarbeiten für Festzelte und Stände bereits auf Hochtouren.
Von Emelie Stump
    • |
    • |
    • |
    Aufbau Oktoberfest Karlsruhe 2025 Foto: Thomas Riedel

    Bald öffnet das Festzelt auf dem Messplatz wieder seine Türen. Neben Lorenz Büffel und Julian Sommer steht auch Pietro Lombardi auf dem Programm. Alle Informationen haben wir bereits in diesem Artikel zusammengefasst: Alles, was ihr zum Oktoberfest 2025 wissen müsst!

