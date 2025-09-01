Wiesn-Gaudi in Karlsruhe: Was ihr zum Oktoberfest 2025 wissen müsst

Nach der Bierbörse kommt das nächste Bierfest nach Karlsruhe: Das Karlsruher Oktoberfest! Fünf Tage Gaudi im Festzelt, dazu gutes Bier von Hoepfner und Paulaner aus dem Maßkrug. Nur auf die typischen Kirmesgeschäfte müssen die Besucher leider verzichten.

Alle Infos zu den Eintrittspreisen, Konzertprogramm und weiteren Highlights findet ihr in diesem Artikel.

Micki Krause beim Oktoberfest Karlsruhe (Archivbild) Foto: Thomas Riedel

Wann findet das Oktoberfest Karlsruhe 2025 statt?

Das Karlsruher Oktoberfest 2025 findet am Samstag, 27. September, sowie von Mittwoch, 1. Oktober, bis Samstag, 4. Oktober, statt.

Oktoberfest Karlsruhe (Archivbild) Foto: Thomas Riedel

Oktoberfest Karlsruhe 2025: Öffnungszeiten

Das Zelt öffnet täglich um 17.30 Uhr

Konzerte: Von 18 bis 23 Uhr

Ausschankschluss: 23.30 Uhr

Das Zelt schließt täglich um 0 Uhr

Karlsruher Oktoberfest. (Archivbild) Foto: Tim Carmele

Oktoberfest Karlsruhe 2025: Wo findet es statt?

Das Festzelt wird auf dem Karlsruher Messplatz, Durlacher Allee 66, aufgebaut.

Programm auf dem Oktoberfest Karlsruhe 2025: Wer tritt auf?

Samstag, 27. September, 18 Uhr: Julian Sommer

Mittwoch, 1. Oktober, 18 Uhr: Pietro Lombardi

Donnerstag, 2. Oktober, 18 Uhr: Mickie Krause

Freitag, 3. Oktober, 18 Uhr: Lorenz Büffel

Samstag, 4. Oktober, 18 Uhr: Radspitz

Karlsruher Oktoberfest. (Archivbild) Foto: Tim Carmele

Oktoberfest Karlsruhe 2025: Kann ich mit Karte zahlen?

Nein, im Zelt ist nur Barzahlung möglich.

Oktoberfest Karlsruhe 2025: Wo gibt es Tickets und wie viel kosten sie?

Karlsruher Wiesn-Fans können ihre Tickets ausschließlich auf Ticketmaster erwerben. Ein Einzelplatz kostet 36 Euro. Ein Tisch für 10 Personen kostet 340 Euro.

Karlsruher Oktoberfest. (Archivbild) Foto: Alpha Marketing GmbH

Parken und Anfahrt zum Oktoberfest Karlsruhe 2025

Aufgrund der Gleisbauarbeiten in der Durlacher Allee ist die Anreise zum Messplatz erschwert. Besucher müssen mit der Linie 4, 3 oder S2 zur Haltestelle Durlacher Tor fahren. Von dort sind es 20 Minuten Fußweg bis zum Messplatz.

Die Anreise mit dem Auto ist nicht empfehlenswert.

