Schlosslichtspiele Karlsruhe: Veranstalter warnen vor illegalen Drohnen

Freizeit und Veranstaltungen

Schlosslichtspiele Karlsruhe: „Lasst die Drohnen am Boden!“

Aktuell flimmern die Schlosslichtspiele über die Schlossfassade. In einem Instagram-Post wenden sich die Veranstalter mit einem Appell an die Besucher. Der Grund: illegale Drohnen.
Von Verena Müller-Witt
    Eröffnung Schlosslichtspiele Karlsruhe 2025.
    Eröffnung Schlosslichtspiele Karlsruhe 2025. Foto: Tim Carmele | TMC Fotografie

    Erst sorgten die Bierpreise bei den Besuchern der Schlosslichtspiele Karlsruhe für Frust, jetzt sind es die Veranstalter, die sich kritisch äußern. Denn laut eines Instagram-Posts sollen während der Vorstellung regelmäßig Drohnen am Himmel schweben.

    „Nicht nur verursachen Drohnen über den Köpfen von Menschen ein ungutes Gefühl und stören den Genuss der Kunstwerke - der Überflug über Menschenmengen wie auch im Nahbereich des Bundesverfassungsgerichts ist ohne Sondergenehmigung sowieso verboten“, teilen die Veranstalter mit.

    Ihre Bitte: Die Drohnen am Boden lassen und die Schlosslichtspiele vom Boden aus genießen.

