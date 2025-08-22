Schlosslichtspiele Karlsruhe: „Lasst die Drohnen am Boden!“

Erst sorgten die Bierpreise bei den Besuchern der Schlosslichtspiele Karlsruhe für Frust, jetzt sind es die Veranstalter, die sich kritisch äußern. Denn laut eines Instagram-Posts sollen während der Vorstellung regelmäßig Drohnen am Himmel schweben.

„Nicht nur verursachen Drohnen über den Köpfen von Menschen ein ungutes Gefühl und stören den Genuss der Kunstwerke - der Überflug über Menschenmengen wie auch im Nahbereich des Bundesverfassungsgerichts ist ohne Sondergenehmigung sowieso verboten“, teilen die Veranstalter mit.

Ihre Bitte: Die Drohnen am Boden lassen und die Schlosslichtspiele vom Boden aus genießen.