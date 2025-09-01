Logo ka-news.de
Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Karlsruhe
Icon Pfeil nach unten
Freizeit und Veranstaltungen
Icon Pfeil nach unten

Schlosslichtspiele eröffnen zweite Hälfte - Karlsruhe erlebt Ukraine live

Freizeit und Veranstaltungen

Schlosslichtspiele Karlsruhe starten in zweite Hälfte mit Liveauftritt aus der Ukraine

Am Montag, 1. September 2025, starten die Schlosslichtspiele Karlsruhe in die dritte Programmwoche. Anlässlich des Antikriegstages ist das Projekt „One Voice“ zu Gast. Hierfür wird ein Musiker per Livestream aus der Ukraine auf die Schlossfassade zugeschaltet.
Von Gerrit Lieb und Pressemitteilung
    • |
    • |
    • |
    SCHLOSSLICHTSPIELE Karlsruhe 2025. (Symbolbild)
    SCHLOSSLICHTSPIELE Karlsruhe 2025. (Symbolbild) Foto: KME/Jürgen Rösner

    „Wir möchten, wie auch bei Das Fest, ein Zeichen der Solidarität in die Ukraine senden: Denn Kunst und Menschlichkeit verbinden, über alle Grenzen hinweg“, so Martin Wacker, Geschäftsführer der veranstaltenden KME Karlsruhe Marketing und Event GmbH.

    SCHLOSSLICHTSPIELE Karlsruhe 2025. (Symbolbild)
    SCHLOSSLICHTSPIELE Karlsruhe 2025. (Symbolbild) Foto: KME/Jürgen Rösner

    Bereits 157.000 Besucher erlebten das Karlsruher Medienkunstspektakel. Das geht aus einer Pressemitteilung der Karlsruher Marketing und Event GmbH (KME) vom 1. September hervor. Noch bis zum 14. September wird das Schloss täglich zum Leuchten gebracht.

    Auf welche Highlights dürfen wir uns noch freuen?

    Ab dem 6. September präsentiert die ZKM (Zentrum für Kunst und Medien Karlsruhe) Summer School ihre neue Show „TIME³“, die von 15 internationalen Künstlern entwickelt wurde. Unterstützung erhalten die Künstler von dem Kollektiv ruestungsschmie.de.

    SCHLOSSLICHTSPIELE Karlsruhe 2025. (Symbolbild)
    SCHLOSSLICHTSPIELE Karlsruhe 2025. (Symbolbild) Foto: KME/Jürgen Rösner

    Die Abschlusswoche beginnt am Montag, den 8. September, mit einem audiovisuellen Jazzabend. Am Dienstag, den 9. September, setzt die vierköpfige Karlsruher Jazz-Connection das Programm fort und zum großen Finale am Wochenende laden regionale Winzerinnen und Winzer zum „Weinleuchten“ ein.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden