Scam-Festival? – Das „HOOK UP Festival" in Karlsruhe sorgt seit Jahren für Negativ-Schlagzeilen

Das „HOOK UP Festival“ in Karlsruhe brachte einst große Stars in die Fächerstadt. Doch seit Jahren sorgt es vorwiegend für negative Kommentare: ausbleibende Zahlungen, kurzfristige Absagen und fehlende Kommunikation mit Fans und Mitarbeitenden. Auch 2025 gibt es bislang keine offiziellen Informationen.