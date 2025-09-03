Logo ka-news.de
Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Karlsruhe
Icon Pfeil nach unten
Freizeit und Veranstaltungen
Icon Pfeil nach unten

Pforzheim feiert das Oechsle Fest 2025: Programm, Wein, Termin

Freizeit und Veranstaltungen

Goldstadt im (Wein)Rausch: Oechsle Fest zieht Pforzheim auf die Straßen

Weinliebhaber und Genießer aufgepasst! Noch bis zum 7. September 2025 findet in der Pforzheimer Innenstadt das Oechsle Fest statt. Was Besucher wissen müssen.
Von Verena Müller-Witt
    • |
    • |
    • |
    Weinfest (Symbolbild)
    Weinfest (Symbolbild) Foto: DisobeyArt / stock.adobe.com

    Geschichte Oechsle Fest Pforzheim

    Seit 1986 feiert Pforzheim mit dem Oechsle Fest seinen berühmten Namensgeber, Christian Ferdinand Oechsle, den Erfinder der Wein- und Mostwaage.

    Was einst mit zwölf Festtagen begann, ist heute ein 18-tägiges Highlight im Veranstaltungskalender der Goldstadt. Ziel ist es, die Innenstadt zu beleben, die Verbundenheit zur Stadt zu stärken und Pforzheim als gastfreundliche Wein- und Genussstadt zu präsentieren.

    • Datum Oechsle Fest Pforzheim 2025: 22. August bis 7. September 2025
    • Öffnungszeiten: 11 bis 23 Uhr (Mo, Di, Mi, Do, So) und 11 bis 24 Uhr (Fr, Sa)
    • Ort: Marktplatz, Pforzheim 75175

    Oechsle Fest Pforzheim 2025: Essen und Trinken

    Im Herzen der Stadt erwarten die Besucher liebevoll dekorierte Lauben, leckeres Essen und natürlich edle Tropfen aus der Region. Auf der Weinkarte stehen Festweine wie das „Oechsle Gold“, „Oechsle Rubin“ und „Oechsle Rosé“, die speziell für das Oechsle Fest ausgebaut werden.

    Auf den Teller gibt es badisch-schwäbische Küche, serviert von Gastronomen aus Pforzheim und dem Enzkreis.

    Prost! Zwei Frauen stoßen an. (Symbolbild)
    Prost! Zwei Frauen stoßen an. (Symbolbild) Foto: Zacharie Scheurer/dpa-tmn

    Oechsle Fest Pforzheim 2025: Programm

    Das Programm auf dem Oechsle Fest ist kostenlos und reicht von Volksmusik bis Rock. Welche Künstler von Dienstag bis Sonntag auf dem Weinfest performen, gibt es hier im Überblick.

    • Dienstag, 2. September
      17.30 – 22 Uhr: MC Music
    • Mittwoch, 3. September
      17.30 – 22 Uhr: Gaudi Harry
    • Donnerstag, 4. September
      17.30 – 22 Uhr: Die Schornsteinfeger
    • Freitag, 5. September
      18 – 23 Uhr: PZ-Hüttengaudi mit Blechblos‘n
    • Samstag, 6. September
      18.30 – 23 Uhr: Joe Williams Band
    • Sonntag, 7. September
      12 – 16 Uhr: Sammy und Susann

    Ein fester Bestandteil des Festes ist zudem die Wahl der Oechsle Fest-Königin. 2025 konnte sich die 32-jährige Erzieherin Verena aus Pforzheim durchsetzen. Die amtierende Königin wird nun als Botschafterin des traditionsreichen Pforzheimer Weinfests auftreten.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden