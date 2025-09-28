Neues Festival „Superjam“ bringt Sido nach Waghäusel: Was kommt auf die Fans zu, Herr Deters?

Hip-Hop und Reggae-Fans aufgepasst! Es gibt ein neues Festival in der Region! Im Sommer 2026 findet das Open-Air-Festival Superjam in Waghäusel statt, organisiert von der EB Festival GmbH. Der Kopf hinter dem Event ist Thomas Deters. Etwa 13.000 Besucher werden an dem Tag erwartet.

Icon vergrößern Sido ist Headliner beim Superjam 2026 in Waghäusel Foto: Bodo Schackow/dpa Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Sido ist Headliner beim Superjam 2026 in Waghäusel Foto: Bodo Schackow/dpa

Das Line-up zum Superjam 2026:

DJ Desue 16.30 bis 17.30 Uhr

Afrob & Ferris MC : 18 bis 19 Uhr

Gentleman : 19.30 bis 20.30 Uhr

Sido (Headliner) : 21 bis 22.30 Uhr

Neues Hip-Hop Open-Air – „Neuland“ für Waghäusel

Mit über 15 Jahren Erfahrung hat Deters schon mehrere Festivals wie das Electrique Baroque oder die größte Mallorcaparty von Baden-Württemberg auf dem Eremitage-Gelände veranstaltet. Seit vier Jahren ist er als Geschäftsführer bei der EB Festival GmbH tätig. „Es macht Spaß, das Gelände mit der großen Festivalwiese für andere Musikgenres weiterzuentwickeln“, erzählt Deters im Gespräch mit ka-news.

Icon vergrößern Thomas Deters, Geschäftsführer EB Festival Gmbh Heilbronn Foto: ps/ebf Events Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Thomas Deters, Geschäftsführer EB Festival Gmbh Heilbronn Foto: ps/ebf Events

Mit dem Superjam wird das Gelände zum ersten Mal zum Treffpunkt der Hip-Hop und Reggae-Szene. Das kommt an! Seit dem Vorverkaufs-Start am 19. September gingen rund 3.000 Tickets über die (digitale) Ladentheke (Stand: 24. September). „Das Festival spricht mehrere Altersgruppen, es wird ausverkaufen“, ist sich der Superam-Chef sicher.

Anreise und Abreise zum Superjam 2026

Doch 13.000 Gäste müssen erst einmal zum Festivalgelände kommen und dieses wieder verlassen können. Kein Problem, laut Veranstalter. „Wir verfügen über eine gute Infrastruktur“, sagt Deters.

Icon vergrößern Event auf dem Eremitage-Gelände in Waghäusel Foto: ps/ebf Events Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Event auf dem Eremitage-Gelände in Waghäusel Foto: ps/ebf Events

Der Bahnhof sei etwa 700 Meter entfernt. Dort verkehre regelmäßig die Direktverbindung zwischen Karlsruhe und Mannheim. „Die Züge werden entsprechend aufgestockt, um die Kapazitäten erfüllen zu können“, teilt Deters auf Nachfrage der Redaktion mit.

Für Autofahrer stünden etwa 1.000 Parkplätze direkt am Gelände zur Verfügung. Zudem könnten Besucher im angrenzenden Industriegebiet parken.

Schließt das Superjam die Lücke, die das Hook-up-Festival hinterlassen hat?

Dass die Region Karlsruhe nach dem Vorfall mit dem Hook-up-Festival noch ein Hip-Hop-Event vertragen könnte, dürfte bei vielen Fans der Szene unumstritten sein. Doch, ob das Superjam nach 2026 erneut stattfinden wird, ist noch Zukunftsmusik.

Icon vergrößern Event auf dem Eremitage-Gelände in Waghäusel Foto: ps/ebf Events Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Event auf dem Eremitage-Gelände in Waghäusel Foto: ps/ebf Events

„Das Hook-up hatte für die Planung des Superjam gar keine Rolle gespielt“, betont Deters auf Nachfrage von ka-news. „Natürlich haben wir die Bestrebung, weiterhin spannende Events zu veranstalten. Aber unser Schwerpunkt liegt jetzt darauf, eine wunderschöne Veranstaltung für 2026 durchzuführen.“

Steckbrief zum Superjam Festival 2026: Ort, Datum,Tickets, Essen, Bezahlung

Datum: Samstag, 25. Juli 2026

Einlass: zirka 14.30 Uhr

Uhrzeit: 16.30 Uhr bis 22.30 Uhr

Ort: Eremitage, Bischoff-von-Rammung-Straße, 68753 Waghäusel

Tickets für das Superjam gibt es hier : https://www.eventim.de/event/superjam-waghaeusel-2026-eremitage-20639996/

Bezahlung erfolgt durch Wertmarken (Kauf durch Bargeld und EC-Karten möglich)

12 Food-Trucks: Von Burger bis Pommes