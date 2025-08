Freizeit und Veranstaltungen Neueröffnung am Europaplatz: „BOWLD“ will gesundes Fast-Food nach Karlsruhe bringen

Frische Bowls, Salate und Smoothies – damit will der neue Laden am Europaplatz überzeugen. „Wir wollen die Nummer Eins werden, was gesundes Essen in Karlsruhe angeht“, so Slaven Guida.