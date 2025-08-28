Wir haben gefragt, ihr habt geantwortet: Diese Stars wünschen sich unsere Leser nach AC/DC in Karlsruhe

Wir haben gefragt, welche Stars unsere Leser als Nächstes in Karlsruhe sehen wollen.

Unsere Leser haben Bock auf Rock!

Doch nicht nur die ganz großen Namen schicken unsere Leser ins Rennen. Auch Subgenres werden häufig genannt. So landen die Red Hot Chili Peppers zusammen mit den Toten Hosen auf Platz zwei der meisten Leserwünsche.

Icon vergrößern Campino, Frontmann der Toten Hosen. (Archivbild) Foto: David Young/dpa Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Campino, Frontmann der Toten Hosen. (Archivbild) Foto: David Young/dpa

Von Pink bis Coldplay: Diese Pop-Stars schaffen es zudem in die Favoritenliste

Doch nicht nur Rock- und Metal-Bands tauchten in den Vorschlägen auf. Auch Pop-Sängerin Pink wurde auffallend oft genannt. In der Liste der Favoriten finden sich zudem Stars wie die Backstreet Boys, Justin Timberlake, Rihanna, Ed Sheeran und Adele. Ebenfalls noch hoch im Kurs: Coldplay und die Imagine Dragons.

Icon vergrößern Popstar Ed Sheeran. (Archivbild) Foto: Joel C Ryan/AP/dpa Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Popstar Ed Sheeran. (Archivbild) Foto: Joel C Ryan/AP/dpa

Karlsruhe will mehr!

Ob Rock-Legenden, harte Gitarrenriffs oder internationale Pop-Stars – die Wunschliste unserer Leser zeigt insbesondere eins: Karlsruhe hat Lust auf große Namen und unvergessliche Live-Momente. Welche Künstler am Ende tatsächlich auf die Bühne kommen, bleibt zwar noch offen. Klar ist aber schon jetzt: Die Vorfreude in der Fächerstadt ist riesig.