AC/DC-Konzert: Welche Stars sollen als Nächstes nach Karlsruhe kommen?

Freizeit und Veranstaltungen

Nach AC/DC: Welche Stars wollt ihr als Nächstes in Karlsruhe sehen?

Nach dem Konzert ist vor dem Konzert! Die Messe Karlsruhe zeigt sich bereit für weitere Großevents. Doch wer sollte laut unseren Lesern nach Karlsruhe kommen?
Von Franziska Gebhard
    • |
    • |
    • |
    AC/DC-Konzert am Sonntag, 17. August.
    Mit rund 75.000 Besuchern war das AC/DC-Konzert das bisher größte Event auf dem Peter-Gross-Bau Areal - und wahrscheinlich nicht das Letzte. Auf Instagram gab die Messe Karlsruhe bekannt, dass sie bereit für weitere Großevents sind.

    ACDC rockt die Fächerstadt
    Über diese Neuigkeiten freuten sich bereits einige unserer Leser. „Das war super! Bitte mehr davon!“, ist in den Kommentaren auf Facebook zu lesen. Sie wünschen sich „mehr Rockbands von dem Kaliber“. Auch der Vorschlag einer süddeutschen Version des beliebten Heavy-Metal-Festivals Wacken Open Air wird laut. Außerdem fallen die Namen Rammstein, Iron Maiden, Rolling Stones, Onkelz und Modern Talking.

    Jetzt seid ihr gefragt!

    Welche Stars wollt ihr als Nächstes in Karlsruhe sehen? Soll es wieder rockig werden – oder ganz andere Musik sein? Schreibt eure Wünsche in die Kommentare!

