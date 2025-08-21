Nach AC/DC – Messe Karlsruhe ist bereit für mehr!

Rund 75.000 Besucher kamen auf das Peter-Gross-Bau Areal, das gemeinsam mit zusätzlichen Flächen der Stadt Rheinstetten auf insgesamt 122.000 Quadratmeter Veranstaltungsfläche erweitert wurde. Das Konzert der erfolgreichen Band AC/DC war das bisher größte Event auf dem Gelände.
Laut der Messe Karlsruhe habe das Open Air gezeigt, dass die Region in der Lage sei, internationale Großveranstaltungen auszurichten. Welche weiteren Künstler künftig auf dem Gelände auftreten werden, das lässt die Messe noch offen. Doch nach dem erfolgreichen Start mit AC/DC gilt das Areal als neuer Anlaufpunkt für Open-Air-Konzerte in Karlsruhe.
