Open-Air-Gelände Peter-Gross-Bau: Nach AC/DC – Wer kommt als Nächstes?

Freizeit und Veranstaltungen

Nach AC/DC – Messe Karlsruhe ist bereit für mehr!

Mit dem Konzert von AC/DC wurde die Premiere des neuen Open-Air-Geländes auf dem Peter-Gross-Bau Areal gefeiert. Via Instgram verkündet nun die Messe Karlsruhe: „Unser neu ertüchtigtes Freigelände ist bereit für mehr!“
Von Katharina Peifer
    ACDC rockt die Fächerstadt
    Rund 75.000 Besucher kamen auf das Peter-Gross-Bau Areal, das gemeinsam mit zusätzlichen Flächen der Stadt Rheinstetten auf insgesamt 122.000 Quadratmeter Veranstaltungsfläche erweitert wurde. Das Konzert der erfolgreichen Band AC/DC war das bisher größte Event auf dem Gelände.

    ACDC rockt die Fächerstadt
    Laut der Messe Karlsruhe habe das Open Air gezeigt, dass die Region in der Lage sei, internationale Großveranstaltungen auszurichten. Welche weiteren Künstler künftig auf dem Gelände auftreten werden, das lässt die Messe noch offen. Doch nach dem erfolgreichen Start mit AC/DC gilt das Areal als neuer Anlaufpunkt für Open-Air-Konzerte in Karlsruhe.

