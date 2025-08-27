Logo ka-news.de
Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Karlsruhe
Icon Pfeil nach unten
Freizeit und Veranstaltungen
Icon Pfeil nach unten

Nach AC/DC: Diese Stars wollen unsere Leser als Nächstes in Karlsruhe sehen

Freizeit und Veranstaltungen

Wir haben gefragt, ihr habt geantwortet: Diese Stars wünschen sich unsere Leser nach AC/DC in Karlsruhe

Unter dem genannten Namen stach eine Band besonders hervor: Die Metal-Legenden von Metallica. Auch Rammstein wurde immer wieder als Favorit ins Spiel gebracht.
Von Franziska Gebhard
    • |
    • |
    • |
    Auftritt der Band Metallica. (Archivbild)
    Auftritt der Band Metallica. (Archivbild) Foto: Sven Hoppe/dpa

    Wir haben gefragt, welche Stars unsere Leser als Nächstes in Karlsruhe sehen wollen.

    Unsere Leser haben Bock auf Rock!

    Doch nicht nur die ganz großen Namen schicken unsere Leser ins Rennen. Auch Subgenres werden häufig genannt. So landen die Red Hot Chili Peppers zusammen mit den Toten Hosen auf Platz der meisten Leserwünsche.

    Campino, Frontmann der Toten Hosen. (Archivbild)
    Campino, Frontmann der Toten Hosen. (Archivbild) Foto: David Young/dpa

    Von Pink bis Coldplay: Diese Pop-Stars schaffen es zudem in die Favoritenliste

    Doch nicht nur Rock- und Metal-Bands tauchten in den Vorschlägen auf. Auch Pop-Sängerin Pink wurde auffallend oft genannt. In der Liste der Favoriten finden sich zudem Stars wie die Backstreet Boys, Justin Timberlake, Rihanna, Ed Sheeran und Adele. Ebenfalls noch hoch im Kurs: Coldplay und die Imagine Dragons.

    Popstar Ed Sheeran. (Archivbild)
    Popstar Ed Sheeran. (Archivbild) Foto: Joel C Ryan/AP/dpa

    Karlsruhe will mehr!

    Ob Rock-Legenden, harte Gitarrenriffs oder internationale Pop-Stars – die Wunschliste unserer Leser zeigt insbesondere eins: Karlsruhe hat Lust auf große Namen und unvergessliche Live-Momente. Welche Künstler am Ende tatsächlich auf die Bühne kommen, bleibt zwar noch offen. Klar ist aber schon jetzt: Die Vorfreude in der Fächerstadt ist riesig.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden