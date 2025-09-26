Im Oktober: Max Giesinger gibt exklusives Konzert in Karlsruhe

Das Konzert findet am Freitag, den 10. Oktober, in Karlsruhe statt. Laut BNN wird es im Substage veranstaltet.

Nächstes Konzert: 20. Dezember im Tollhaus

Auf seiner Tour im Herbst wurde der Sänger außerdem bereits für den 20. und 21. Dezember im Tollhaus angekündigt. Für beide Konzerte sind jedoch bereits alle Tickets vergriffen.

Vor kurzem gab der Sänger bekannt, im nächsten Jahr eine längere Bühnenpause einzulegen. Alles dazu haben wir in diesem Artikel zusammengefasst: Max Giesinger kündigt Bühnenpause an: Das erwartet seine Fans 2026.