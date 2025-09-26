Logo ka-news.de
Max Giesinger gibt exklusives Konzert in Karlsruhe

Karlsruhe

Im Oktober: Max Giesinger gibt exklusives Konzert in Karlsruhe

Fans aufgepasst: In der Fanbox-Süd wartet neben seinem neuen Album „Glück auf den Straßen“ auch ein Konzertticket für Karlsruhe.
Von Franziska Gebhard
    Max Giesinger auf der Hauptbühne bei Das Fest 2025.
    Max Giesinger auf der Hauptbühne bei Das Fest 2025. Foto: Carmele/TMC-Fotografie

    Das Konzert findet am Freitag, den 10. Oktober, in Karlsruhe statt. Laut BNN wird es im Substage veranstaltet.

    Nächstes Konzert: 20. Dezember im Tollhaus

    Auf seiner Tour im Herbst wurde der Sänger außerdem bereits für den 20. und 21. Dezember im Tollhaus angekündigt. Für beide Konzerte sind jedoch bereits alle Tickets vergriffen.

    Vor kurzem gab der Sänger bekannt, im nächsten Jahr eine längere Bühnenpause einzulegen. Alles dazu haben wir in diesem Artikel zusammengefasst: Max Giesinger kündigt Bühnenpause an: Das erwartet seine Fans 2026.

