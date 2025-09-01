Karlsruherin von Alvaro Soler bei „Das Fest“ entdeckt – winkt nun der internationale Durchbruch?

„Ja, ich will mich im Moment zu hundert Prozent auf meine Musikkarriere konzentrieren“, sagt die junge, selbstbewusste Künstlerin Jolina Louise Albrecht aus Karlsruhe gegenüber ka-news. Sie steckt zurzeit ihre ganze Energie und Leidenschaft in ihr Songwriting. Mit einem Mix aus Rock und Pop und ihren Musikvideos sorgt sie auf den einschlägigen Portalen seit Monaten für Aufsehen und die Zahl ihrer Follower wächst und wächst.

Alvaro Soler entdeckte sie als Besucherin bei Das Fest Karlsruhe

„Vor zwei Jahren stand ich bei ‚Das Fest‘ in Karlsruhe beim Auftritt von Alvaro Soler mit meinen Freundinnen in der ersten Reihe und sang seine Songs mit. Er kam nach unten in die Crowd, nahm meine Hand und sang weiter“. Und wie es manchmal „einfach so passiert“, wurde sie später vom Management angesprochen, ob sie nicht Lust hätte, Alvaro Soler kennenzulernen, um bei einem Auftritt in der Region für ihn als Opener zu agieren.

Icon vergrößern Jolina Louise, Sängerin aus Karlsruhe bei „Musik im Park“ 2025 in Bruchsal. Foto: Hajo Of Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Jolina Louise, Sängerin aus Karlsruhe bei „Musik im Park“ 2025 in Bruchsal. Foto: Hajo Of

Klar, dass man bei einer solchen Chance nicht nein sagt. Und wie tickt er, der megaerfolgreiche spanisch-deutsche Popsänger? „Er ist ein toller Typ, sehr bodenständig, lieb und sympathisch. Für mich ging ein Wunschtraum in Erfüllung.“ Die nach eigener Aussage sehr zielstrebige und disziplinierte Jolina Louise, die „schon immer gesungen“ hat und früher auch in der Schulband aktiv war, war nach dem Gig einfach begeistert: „Es war der Hammer. Ich habe meinen bisher größten Auftritt im Rahmen seiner Sommershows, die mich auch nach Frankfurt und Berlin führten, sehr genossen, zumal neben meinen Eltern und meiner Schwester auch viele Freunde und Bekannte beim Heimspiel da waren“.

Jolina singt von Emotionen, Liebe und Lebensgeschichten

Radiostationen wie „die neue Welle“ aus Karlsruhe spielen heute ihre selbst geschriebenen, einfühlsamen Songs bereits in Rotation, zumal die Stücke eingängig und ihre Stimme unverwechselbar ist. „Nein, ich hatte noch nie Gesangsunterricht. Gitarre, Ukulele und Klavier habe ich mir autodidaktisch selbst beigebracht“, lacht die Sängerin, die mit ihren Songs an Dolores O‘Riordan, der ehemaligen Leadsängerin der irischen Rockband „The Cranberries“, erinnert.

Icon vergrößern Jolina Louise, Sängerin aus Karlsruhe bei „Musik im Park“ 2025 in Bruchsal. Foto: Hajo Of Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Jolina Louise, Sängerin aus Karlsruhe bei „Musik im Park“ 2025 in Bruchsal. Foto: Hajo Of

Ihre Lieder erzählen vom Leben, von der Liebe und von Beziehungen, die auch mal tragisch enden. So wie in „Sober“ der von einer Verbindung voller Täuschung und Enttäuschung handelt und das Gefühl beschreibt, an jemand festzuhalten, der es in Wirklichkeit nicht verdient hat. „I Was Not Prepared To Meet The Version You Turned Out To Be“ heißt es da und ihre immer zahlreicher werdenden Fans singen textsicher mit, wie man weiß.

Vorband von Alvaro Soler bei „Musik im Park“ 2025 in Bruchsal

So wie kürzlich in Bruchsal beim Open-Air-Ereignis „Musik im Park“ im Schlossgarten. Dort gab die talentierte Newcomerin als Support von Superstar Alvaro Soler vor über 3.000 Besuchern ohne einen Hauch von Nervosität Einblick in ihre Kunst. Von den Konzertgängern wurde sie für ihre halbstündige Performance stürmisch gefeiert. Beim Song „No One Compares“ gab sie den Takt vor, ließ die Menschen mitsingen, teilte sie in zwei Gruppen ein und freute sich diebisch, als ihr alle folgten. Auch Titel wie „May“, „Universum“, „Own Well-Being“ oder „The Fall“ – nachzuhören auf YouTube – fanden beim sommerlichen Freiluftkonzert sofort Einlass in die Gehörgänge der Gäste, die den Auftritt von Jolina Louise mit viel Beifall belohnten.

Icon vergrößern Jolina Louise, Sängerin aus Karlsruhe bei „Musik im Park“ 2025 in Bruchsal. Foto: Hajo Of Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Jolina Louise, Sängerin aus Karlsruhe bei „Musik im Park“ 2025 in Bruchsal. Foto: Hajo Of

Jolina will 2026 auf eigene Tournee gehen

Bemerkenswert ist sicher, dass sich ihre Songs wie eine internationale Produktion anhören und sofort ins Ohr gehen. Wer sie inspiriert? Hier nennt sie unter anderem Billie Eilish oder auch Harry Styles, mit dem sie auch mal ein Duett singen würde. Ihr nächstes Ziel? „Eine eigene Tournee im nächsten Jahr“, gibt sie zielsicher zu Protokoll. Jolina Louise, eine junge Sängerin, von der man buchstäblich in Zukunft noch viel hören und erwarten darf.