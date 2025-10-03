Dirndl, Disco, Dampflok! 5 Event-Tipps für das lange Wochenende

Tschau September, servus Oktober! Die Herbst-Events nehmen in Karlsruhe an Fahrt auf – allen voran die Oktoberfeste in der Region.

Doch es gibt noch mehr Veranstaltungen am Wochenende zu entdecken. Zum Beispiel wird am Freitag wieder Pudding mit der Gabel am Marktplatz gegessen [Anmerkung der Redaktion: Der Veranstalter musste den Treffpunkt verschieben. Ursprünglich war das Treffen am Schlossplatz geplant]. Nichts für euch? Dann solltet ihr weiterlesen!

Ab Donnerstag, 2. Oktober: Oktoberfest Blankenloch

Nicht nur in Karlsruhe, auch in Blankenloch wird am Donnerstag das Oktoberfest gefeiert. Am Freitag geht es mit den Oktoberfesten in Bruchsal und in Linkenheim weiter. Tagsüber ist der Eintritt frei, abends braucht ihr Tickets (außer sonntags).

Wo: Festplatz Blankenloch, Erich-Kästner-Straße 1 in Stutensee

Vorverkauf 18 Euro an diesen Verkaufsstellen , ggf. Abendkasse

Oktoberfest in Blankenloch (Archivbild) Foto: Thomas Riedel

Freitag, 3. Oktober: Familiendisco in der Stadtmitte

Feiern wie früher Mutti und Vati? Diesen Wunsch erfüllt der Club Stadtmitte am Freitag. Natürlich alles kinderfreundlich! DJ Damast sorgt ab 14 Uhr für gute Stimmung auf der Tanzfläche. Und bei dieser Gelegenheit, nehmt Oma und Opa doch gleich mit?

Wann: 13.30 bis 17 Uhr

Wo: Baumeisterstraße 3

Tickets gibt es hier

Tanzen unter der Disco-Kugel. Das ist am Freitag auch für die Kleinen möglich. Foto: Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/dpa-tmn

Freitag, 3. Oktober: Tag der offenen Moschee

Der Tag der offenen Moschee ist eine bundesweite Aktion des Zentralrats der Muslime in Deutschland und findet jedes Jahr am 3. Oktober statt. Das Ziel ist, Vorurteile abzubauen und die Verständigung zwischen Muslimen und Nicht-Muslimen zu fördern.

Der deutschsprachige Muslimkreis Karlsruhe e.V. nimmt ebenfalls daran teil. Es gibt ein Buffet und die Möglichkeit des offenen Austauschs.

Wann: 13 bis 17 Uhr

Wo: Kaisersallee 111a

Tag der offenen Moschee (Archivbild) Foto: Paul Needham

Samstag, 4. Oktober: Flohmarkt und Tag der offenen Tür bei der Feuerwehr

Wer noch Kleidung und Co. für den Nachwuchs braucht, kommt am Samstag ins Bürgerzentrum nach Daxlanden. Organisiert wird der Flohmarkt für Kinder und Babysachen von der Kita Sankt Barbara. Genug gestöbert? Dann besucht noch das Feuerwehrfest direkt daneben. Es gibt auch Kuchen!

Wann: 10 bis 14 Uhr

Wo: Waidweg 1A bis C

Flohmarkt Karlsruhe (Archivbild) Foto: Thomas Riedel

Sonntag, 5. Oktober: Oktoberfest bei den Dampflokfreunden

Nicht nur auf dem Karlsruher Messplatz wird das Oktoberfest gefeiert. Der Verein Dampflokfreunde Karlsruhe e.V. lädt am Sonntag ebenfalls zu Weizen vom Fass und Weißwurst ein. Zudem dürft ihre mit den Zügen über die herbstliche Anlage fahren.

Wann: 10 bis 17 Uhr

Wo: Vereinsanlage Bulach (Anfahrtskizze)

Dampflokfreunde (Archivbild) Foto: Paul Needham