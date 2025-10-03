O’zapft is! Welche Oktoberfeste rund um Karlsruhe ihr nicht verpassen dürft

In Karlsruhe findet an mehreren Tagen das Oktoberfest statt. Auch in der Umgebung heißt es: Dirndl und Lederhosen raus – hier erlebt ihr zünftige Wiesen-Stimmung!

Donnerstag, 2. Oktober bis Sonntag, 5. Oktober: Oktoberfest Blankenloch

An jedem Abend sorgt Live-Musik für Stimmung: Am Donnerstag spielen die Wilden Engel, am Freitag Albkracher, am Samstag Rotzlöffl und zum Abschluss am Sonntag Rockspitz.

Wo? Festplatz Blankenloch , Erich-Kästner-Straße 1 in Stutensee

Tickets: Vorverkauf bei „1 Sun & Beauty“, im „Hagebaumarkt“ und im „0&1 Computershop“ in Blankenloch

Ticketpreise: Einzelticket 18 Euro , Tisch für 10 Personen 210 Euro, Sonntagabend freier Eintritt

Anreise mit ÖPNV: Mit Linie S2 zur Haltestelle Mühlenweg, 3 Minuten Fußweg

Icon vergrößern Oktoberfest Blankenloch. (Archivbild) Foto: Thomas Riedel Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Oktoberfest Blankenloch. (Archivbild) Foto: Thomas Riedel

Freitag, 3. Oktober: Oktoberfest Bruchsal

Ein echtes Highlight abseits der typischen Oktoberfest-Traditionen erwartet die Besucher bereits mittags: Ab 12 Uhr startet ein Hunderennen. Mit viel Tempo, Spaß und tierischem Einsatz sorgen die Vierbeiner für beste Unterhaltung.

Wann? Ab 11 Uhr

Wo? Helmsheimer Straße 55 in Bruchsal

Tickets: Eintritt frei

Anreise mit ÖPNV: Mit Linie S31 nach Untergrombach, mit Bus 187 nach Obergrombach Friedhof, 2 Minuten Fußweg

Freitag, 3. Oktober: Oktoberfest Linkenheim

Die Besucher dürfen sich auf ein buntes Programm freuen: Neben stimmungsvoller Live-Musik sorgen Wettbewerbe wie die Wahl des schönsten Dirndls oder das Maßkrugstemmen für jede Menge Unterhaltung und Volksfestatmosphäre.

Wann? Ab 10.30 Uhr

Wo? Linkenheimer Rathausplatz , Karlsruher Str. 41 in Linkenheim-Hochstetten

Tickets: Eintritt frei

Anreise mit ÖPNV: Mit Linie S1/S11 zur Haltestelle Linkenheim Rathaus, 1 Minute Fußweg

Icon vergrößern Oktoberfest Linkenheim. (Archivbild) Foto: Thomas Riedel Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Oktoberfest Linkenheim. (Archivbild) Foto: Thomas Riedel

Freitag, 26. September bis Sonntag, 12. Oktober: Oktoberfest Canstatter Wasen

Mit seinem über 200-jährigen Bestehen kann das Volksfest auf eine lange, traditionsreiche Geschichte zurückblicken. Am ersten Sonntag des Festes findet ein Volksfestumzug der Trachtengruppen und Musikkapellen statt. Besucher erwarten in den 8 verschiedenen Festzelten Musik, Bier und traditionelle Kost.

Öffnungszeiten: Montag bis Donnerstag 12 bis 23 Uhr, Freitag 12 bis 24 Uhr, Samstag 11 bis 24 Uhr, Sonntag 11 bis 23 Uhr

Sonderöffnungszeiten: Freitag, 26. September, 15 bis 24 Uhr, Donnerstag, 02. Oktober, 12 bis 24 Uhr, Freitag, 03. Oktober 11 bis 24 Uhr

Wo? Canstatter Wasen , Mercedesstraße in Stuttgart

Tickets: Eintritt frei

Anreise mit ÖPNV: RE1 bis Stuttgat Hbf , S2 bis Bad Cannstatt, 7 Minuten Fußweg

Icon vergrößern Canstatter Wasn. (Archivbild) Foto: picture alliance / dpa Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Canstatter Wasn. (Archivbild) Foto: picture alliance / dpa

Euch fallen noch weitere Oktoberfeste in der Nähe von Karlsruhe ein? Dann schreibt es uns gerne an redaktion@ka-news.de.