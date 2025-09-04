Samstags statt freitags: Fridays for Future in Karlsruhe am 20. September

Das geben Fridays for Future Karlsruhe in einer Pressemitteilung vom 3. September bekannt. Nach einer Kundgebung und dem Demozug soll ein Straßenfest auf dem Lidellplatz stattfinden. Der Samstag sei bewusst als Tag ausgewählt worden, um noch mehr Menschen die Teilnahme an der Demonstration zu ermöglichen.

Zudem werden an dem Tag weltweit Aktionen zur Klimagerechtigkeit stattfinden. Auf kommunaler Ebene richte sich der Protest unter anderem gegen das geplante Gaskraftwerk RDK 9 in Karlsruhe.